Меньше месяца осталось до премьеры поразительного полусамоходного электрического кемпера прицепного типа, который состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе 17 ноября.

Дебют готовят бывшие сотрудники Apple, Cruise, Tesla и Volvo, объединенные в команду по созданию футуристического туристического трейлера под названием Pebble Flow. Это будет полностью электрический туристический прицеп со вспомогательным приводом, солнечными панелями и мощными батареями. Такая комплектация избавит владельца от стресса и не испортит нервы от того, что закончился в баллоне пропан или надоел громкий звук генератора.

Прицеп теперь уже самоходный

Привлекательность в том, что из тесного угла двора, куда трудно втиснуть автомобиль для подключения трейлера, этот кемпер уедет сам. Как и любой игрушечный автомобиль, он дистанционно управляется с пульта. С его помощью водитель выведет прицеп прямо к фаркопу или втиснет на парковке где-нибудь в щель между машинами.

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Удаленное управление позволяет легче маневрировать и парковаться снаружи, а не с водительского сиденья буксирного автомобиля. Точность маневра возможна в пределах 2-3 сантиметров, можно ювелирно загнать прицеп вплотную к гаражу в собственном дворе в сантиметре от фундамента с одной стороны и столько же от ствола ели с другой.

Здесь следует упомянуть функцию Magic Hitch Flow. Она позволяет прицепу позиционироваться и автоматически прицепляться к буксирному транспортному средству впереди. Водителю останется только синхронизировать присоединенный прицеп с автомобилем, но это делается быстро и без всяких мускульных усилий – легко и просто даже хрупким женским рукам.

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Уже в пути самоходная двухмоторная система трейлера разумно приводит в действие колеса прицепа, помогая автомобилю буксировать транспортное средство. Такая функция особенно полезна электромобилям.

Как известно, буксировка тяжелого прицепа с помощью электромобиля может уменьшить запас хода почти вдвое. Здесь прицеп помогает тягачу и словно сам себя везет, позволяя автомобилю экономить емкость батареи. Впрочем, для легкового тягача с классическим бензиновым или дизельным двигателем это также приятно отразится на экономии топлива.

Без бензина, дизеля и газа

Зарядка аккумулятора может быть от электрической системы тягача, рекуперативного торможения. Классика зарядки переменным/постоянным током на общественных станциях, дома или в кемпингах тоже осталась.

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Автономность также предусмотрена: солнечные панели на крыше (1000 Вт) помогают поддерживать систему в рабочем состоянии. При необходимости наполненная мощная батарея Pebble может питать электромобиль, другой кемпер или даже дом в случае чрезвычайных ситуаций.

Аккумулятор снабжает все внутреннее оборудование, в т.ч. бойлер для горячего водоснабжения на кухонную раковину и душевую кабину, электроплиту. На борту нет ни пропана, ни дизеля, ни бензина. Об этом виде горючего можно забыть.

Всё питается от электричества. Кемпер имеет литий-железо-фосфатную батарею емкостью 45 кВт-ч. Аккумулятор питает упомянутую двухмоторную систему активной поддержки движения и бытовые электроприборы прицепа (все одновременно).

В Pebble уверяют, что Flow может оставаться вне сети до семи дней. Если солнышко будет светить, то вышеуказанные панели будут принимать лучи и перерабатывать их в электрическую энергию для питания всего оборудования.

Объем накопления энергии здесь, по утверждению разработчиков, в 3,5 раза больше, чем в системе хранения энергии Tesla Powerwall. Это обеспечивает упомянутую выше семидневную автономность.

Плавный, изогнутый и футуристический

Pebble Flow не похож на классические кемперы прицепного типа. Во-первых, при собственной длине 7,6 метра он одноосный. Равновесие в самоходном режиме поддерживает еще одно небольшое вспомогательное колесо под дышловой зоной, а на стоянке в зоне отдыха – вспомогательные опоры спереди и сзади. Дышловое колесо не только опорное, но и еще рулевое, в т.ч. с дистанционного пульта управления. Тяговыми являются основные колеса с электрическим приводом.

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Во-вторых, форма кузова здесь действительно футуристическая, с плавными линиями и изгибами, как у современных автомобилей обтекаемой формы. Разработчики уверяют, что кемпер по конструкции на 300 процентов более аэродинамичнее, чем обычный.

Передний носовой конус Active Aero автоматически поднимается для улучшения аэродинамики вождения и опускается при парковке. Эта функция обеспечивает беспрепятственный кругозор через передние окна, дающие обзор на 270 градусов.

Внутри минималистичный дизайн. Компания не вдавалась в детали, но прицеп имеет четырехместную обеденную зону и систему климат-контроля. Также есть стильная кухня с индукционной плитой. Она переносная, ее можно установить на столике снаружи под навесом. Есть еще конвекционная микроволновка и полноразмерный холодильник на 169 л. Откидное окно позволяет готовить внутри или на свежем воздухе.

Что касается спальных мест, то здесь две двуспальные кровати, одна из которых на дневное время сдвигается и превращает зону сна в офис, где можно работать, настроив Интернет Starlink.

Душевая кабина имеет стекло, которое меняется от прозрачного до непрозрачного – ее электрохромные панели обеспечивают конфиденциальность одним касанием. Туалет также внутри и достаточно современный. Трейлер имеет бак на 140 литров пресной воды и серый/черный накопительный резервуар на 190 литров.

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Среди других особенностей можно назвать «панель крыши ночного неба», позволяющую владельцам спать под звездами. Также есть приложение, которое позволяет дистанционно запирать/отпирать двери, управлять освещением и настраивать систему климат-контроля, выдвигать навес или входную лестницу.

О ценнике разработчики также упомянули

Инновационный кемпер уже доступен по предварительному заказу. Встать в очередь на это передвижное здание можно, но предварительно необходимо заплатить за место в очереди 500 долларов. Однако поставки ожидать стоит где-то к концу 2024 года.

Базовая цена трейлера берет начало со 109 000 долларов. Там стандартная комплектация без всяких помпезных инноваций. Чтобы получить кемпер со всеми высокотехнологичными игрушками, то следует иметь в кошельке или на счету не менее 125 000 долларов.

Эксперты считают, что автономный мобильный дом со всеми инновационными системами хода, автономным энергоснабжением и набором комфорта будут покупать – побыть семье наедине с природой как можно дальше от городской шумихи пожелает много людей. Впрочем, имея под рукой подобный кемпер, убежать от всяческих техногенов, военных конфликтов и войн куда-нибудь в тихое место желающих будет не меньше.

Фото/Видео: Pebble