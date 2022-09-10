Несмотря на десятки вполне адекватных серийных автодомов, существует масса эксклюзивных или малотиражных образцов, изготовленных по заказу частных лиц или их собственными руками. "Авто 24" не удержался и сделал свою подборку особо интересных автодомов.

В отличие от обычного семейного автомобиля, для которого естественно быть стандартным и серийным, автодом – это в первую очередь не транспорт, а дом. А дом мы привыкли обустраивать по собственному вкусу.

Чаще автодома (кемперы) создают на базе стандартных микроавтобусов. Это не самый лучший вариант с точки зрения внутреннего пространства.

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Автодом на базе Ford T

Возможно, кто-то не знает, что для американцев автодом (они говорят трейлер) – не только удобное средство для путешественников, но и доступный вариант жилья. К примеру, на случай трудного периода в жизни или просто тогда, когда нет смысла арендовать стационарную квартиру из-за запланированного в скором времени переезда.

Автодом 1914 г. большой и комфортабельный. Но есть сомнения по поводу расстояний, которые в нем можно было преодолевать: моторчик в 20 л.с. не способствует дальним маршрутам.

Но нам кажется, что указанный дом на тонких колесиках – несколько иное, ведь внутри он имеет явно не бюджетный интерьер. Вероятно, в далеком 1914-м это был (или мог быть) вариант для комфортного отдыха. Хотя судя по шасси – а это супермассовый народный Ford T – всё же сливки общества в этом кемпере не селились.

Кемпер ГАЗ-21 “Волга”

Вообще у видавших виды путешественников и конструкторов принято сооружать небольшие автодачи на более или менее современном шасси. Чтобы и обслуживать машину было не очень сложно, и во время путешествий по отдаленным регионам не пришлось далеко бежать за технической помощью. Но один поклонник ретротехники прошлого века, проживающий на территории бывшей Чехословакии, построил себе кемпер на шасси старой советской "Волги" ГАЗ-21. Получив в своем гараже таким образом и ретроавтомобиль, и полезное для семьи многоцелевое транспортное средство.

Хотя в конструкции этого кемпера явно использованы элементы более поздних караванов, владелец является членом чешского клуба поклонников старых "Волг".

Как настоящий

Британский Bedford Dormobile Camper Van (1961 г.) – пример того, как из небольшого низкого минивэна сделать вполне практичный кемпер для длительных остановок на природе. Низкий потолок базового фургончика Bedford СА не только не позволял стоять в салоне в полный рост, но и толком подняться с сиденья. Поэтому “Бедфорду” пристроили подъемную крышу высотой как сама машина.

Добавив в салон кухню, умывальник и шкафчик для одежды, производитель Bedford Dormobile избежал обложения машины высоким налогом на покупку.

Но сама идея сделать этот кемпер была вынужденной, и поэтому у конструкции Bedford Dormobile есть одна неавтомобильная хитрость. Когда из коммерческого фургона Bedford СА производитель пытался сделать следующую модель – пассажирский вэн, выяснилась неприятная вещь. Из-за наличия большого количества окон налоговая служба Великобритании стала считать его легковым универсалом. И соответственно обложила "легковым" налогом, который в ту пору был достаточно большим.

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Но производителю удалось "сторговаться" с налоговиками: если в вэне будут признаки жилья – устройство для приготовления пищи, хранения одежды и ее стирки, машина считаться легковой не будет. Так Великобритания в 1960-е получила толчок к распространению культуры караванинга.

“Самавто” по-американски

Самодельные автомобили необычных схем строили не только в СССР – стране плановой экономики и товарного дефицита. Phoenix – необычный кемпер, спроектированный заокеанскими инженерами, по чертежам которых было собрано определенное количество этих очень интересных кемперов.

Авторы проекта Phoenix отмечали экономичность базового шасси VW Transporter – для начала 1970-х это был существенный фактор даже в США.

На заднемоторном шасси стандартного фургона VW Transporter построили буквально автомобиль-трансформер. В походном положении он представлял собой пассажирский автомобиль с двумя местами впереди и парой продольных диванов сзади. На месте отдыха крыша в салоне поднималась, борта откидывались горизонтально в стороны, а образовавшееся дополнительное пространство при этом автоматически затягивалось нейлоновой тканью. Диваны вместе с откинутыми бортами превращались в двухместные кровати (каждый!).

Плоские панели кузова объясняются не только модой 1970-х, но и технологией изготовления. Кузов состоял из стандартных сандвич-панелей из стеклопластика и пенопласта.

Примечательно, что создатели этого трансформера с толком использовали даже пространство над низким капотом двигателя в задней части салона: сверху установили газовую плиту и умывальник. Разделял их холодильник (куда же на отдыхе без холодного пива!), прикрытый большим зеркалом.

Автодом для бездорожья

Этот проект имеет украинские корни, но это не единственный признак его уникальности. Torsus Praetorian Overlander – передвижной дом для стремящихся в самые отдаленные уголки мира. Чтобы доставить своих жителей туда, где не встретить других людей, этот кемпер украинской разработки имеет шасси бескомпромиссного проходимца. У него 290-сильный дизель и 12-ступенчатая полуавтоматическая коробка передач от MAN, привод 4х4, три дифференциала с блокировкой и клиренс 390 мм.

Torsus Praetorian Overlander позиционируют как комфортабельный дом, его проектная емкость – четыре человека. В действительности он может вместить вдвое больше.

Как видим, жажда отдыха с максимальным приближением к природе у автомобилистов с годами не угасает. Только, судя по всему, растет стремление современного человека забраться еще дальше, туда, где цивилизации еще меньше. Будьте уверены, психологи найдут этому дюжину объяснений. Но немного утешает антенна на крыше Torsus`а: отрываться от общества "на все 100" нам еще рано.

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