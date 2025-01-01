Власник кемперної фури ще й місце для Suzuki Samurai облаштував на платформі

Toterhomes роблять так, щоб на додаток до житлово-побутової зони можна було перевозити на борту чи причепі ще й невеличкий транспортний засіб.

Як пише thedrive.com, зазвичай це дорогі кастомні транспортні засоби автокемперного типу, виготовлені для одного відсотка людей, які можуть дозволити собі такі трати.

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Мова йде не про десятки, а про сотні тисяч доларів, витрачених на забаганки будь-кого з шанувальників "дикого" відпочинку. Однак є приклади доволі цікавих і, головне, недорогих зразків toterhomes, як ось цей за 22 000 доларів з маленьким Suzuki Samurai. Він виставлений на продаж через платформу Facebook Marketplace у Техасі.

Фото: Marketplace, Facebook

Там подано кілька фото 2-вісної вантажівки International 9200 Eagle 1996 року випуску. В її моторній ніші стоїть рядний 6-циліндровий дизельний двигун Cummins M11 (475 к.с.) з механічною коробкою передач Eaton Super 10.

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Автор оголошення повідомляє про майже 700 000 миль пробігу машини, але вантажівка ретельно обслуговувалася у попереднього власника та за час його володіння.

Згідно з описом, шасі оснащено спеціальним алюмінієвим кемпером Arctic Fox 1140.

Фото: Marketplace, Facebook

Та найцікавішим компонентом цієї конструкції є не стільки кемпер з ганком над кормовим звисом, скільки облаштована зона для поперечного розміщення невеличкого автомобіля.

Фото: Marketplace, Facebook

У тому просторі за кабіною є набір пандусів для зберігання вищезгаданого маленького позашляховика.

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Автор зазначає, що там можна легко переналаштувати "гаражну" зону для розміщення іншого невеликого автомобіля, кількох мотоциклів чи квадроциклів. В цьому ж випаду в тій зоні перевозиться Samurai (він же Jimny), що за розмірами належить до кей-кара.

Фото: Marketplace, Facebook

Експерти вважають, що магістральний тягач (без кемпера) не буде простоювати. Робота знайдеться, але з кемпером і відведеною зоною для розміщення легкового автомобіля він інтригує більше.

Фото: Marketplace, Facebook