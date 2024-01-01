Китайці створили кемпер на пікапі, в який не треба заходити з вулиці

Провідний китайський виробник кемперів Lanzhong RV спеціалізується на переобладнанні пікапів китайського виробника Great Wall Motors. За конструкцією будинки на колесах на базі пікапів середнього розміру такі: кімнати кріпляться до кабіни водія та з'єднуються з нею, таким чином забезпечуючи прямий прохід з житлової зони до кабіни водія.

Як пише auto-motor-und-sport.de, зазвичай у Європі (і США) поширеною практикою є кріплення пікапів-кемперів окремо на рамі. Тобто для того, щоб потрапити з житлової зони на місце водія, потрібно обійти машину. Погодьтеся, це не дуже зручно, особливо в негоду.

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Більшість моделей Lanzhong базується на серії P Great Wall Motors (GWM), що була представлена у 2019 році. Вона за розмірами та дизайном схожа на Ford Ranger. Модель постачається з заводу з піднятим, міцнішим шасі, позашляховими шинами, блокуванням диференціалів на обох осях та електричною лебідкою.

Підйомний дах у пікапі-кемпері справді можна назвати справжньою інновацією, а також чудовим технічним рішенням. Він підіймається, створюючи висоту для стояння в транспортному засобі.

Для Lanzhong Cannon Extreme доступні два варіанти двигунів. В першому випадку 2,4-літровий дизельний двигун видає 135 кВт/184 к.с. У другому варіанті 2,0-літровий турбобензиновий двигун має максимальну потужність 140 кВт/190 к.с. Дизельний двигун оснащений 9-ступеневою автоматичною коробкою передач, бензиновий — 8-ступеневою.

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Особливістю незграбної, хоча міцної на вигляд конструкції є піднімний дах. Він електрично піднімається по всій площі даху, утворюючи таким чином висоту для стояння у всій житловій зоні. Це також значно збільшує простір над ліжком в алькові.

Для прісної води доступний резервуар об'ємом 180 літрів. Використана вода стікає у порівняно невеликий 50-літровий резервуар.

На даху стандартно встановлено сонячну систему потужністю 960 Вт, а інвертор може забезпечувати до 3 кВт для пристроїв на 230 вольтів від бортової електричної системи на 48 вольтів.

Фото: Lanzhong RV

Літій-іонний акумулятор ємністю 222 А*год служить джерелом живлення. Приготування їжі здійснюється за допомогою електрики на індукційній варильній поверхні. Є також мікрохвильова піч, духовка. Комбінований холодильник з морозильною камерою також входить до стандартного обладнання. Дизельний обігрівач потужністю 5 кВт забезпечує тепле повітря та гарячу воду.

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Планування тут класичне. Навпроти вхідних дверей розташована волога кімната з душем та туалетом, у середній зоні — кухонний блок та шафа для посуду, у верхній частині якої розташовані елементи керування бортовою технікою. У задній частині є кругла група сидінь, яку можна перетворити на зону для відпочинку.

Враховуючи широкий спектр стандартного обладнання, ціна на Cannon Extreme непогана. Дизельний пікап коштує еквівалент близько 52 800 євро, тоді як бензинова модель коштує близько 50 500 євро.

Фото: Lanzhong RV

Автофургони стають все більш популярними в Китаї. Особливою цікавим є переобладнання пікапів у альковні мобільні автомобілі з доступом до кабіни водія, що незвично в такому вигляді для європейського континенту. Цим і вирішили скористатися китайці, вважаючи таку новинку для Європи перспективною.