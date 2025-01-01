Pebble Flow пішов до перших клієнтів: делікатний функціонал на додачу буде сюрпризом

У січні нинішнього року виробник відкрив замовлення на Flow, що вже на 300% аеродинамічніший, ніж звичайний туристичний причіп, і вже у розпал відпускного сезону розпочав його постачання клієнтам. Окрім обіцяного, з’явилася ще одна інновація, яка до нинішнього часу в причіпних кемперах була відсутня.

У будиночках на колесах Flow з’явилася перша в галузі автофургонів автоматизована система утилізації відходів одним дотиком, що отримала назву Auto Dump. Як пише businesswire.com, дебют ексклюзивної функції з Pebble Flow Founders Edition переросте в стрімкий попит кемперів з такою системою.

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"Ми офіційно розпочали постачання замовникам Pebble Flow Founders Edition — першого у світі повністю електричного, самохідного, програмного та штучного інтелекту туристичного трейлера. Ми офіційно розпочали постачання замовників Pebble Flow Founders Edition — першого у світі повністю електричного, самохідного, програмного та штучного інтелекту туристичного трейлера. Ми вже не можемо дочекатись, щоб побачити, куди ви відправите свій Pebble Flow далі", – йдеться у вчорашньому, 1 липня, повідомленні виробника на його ФБ-сторінці та сайті.



Фото: Pebble

Головна особливість та привабливість Auto Dump в усуненні безладу та складності під час традиційного скидання каналізаційних відходів Запропонована автоматична система перетворює управління відходами автофургонів на сталий, гігієнічний та "безконтактний" процес.

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Перша автоматизована система утилізації відходів для автофургонів вбудовувана в уже чинну мережу кемпера. Попри не дуже поетичну назву, безконтактне скидання сміття потребує три прості рухи. Це – більш екологічна, чистіша та, безумовно, вже не така "брудна операція", яку можна виконати безпосередньо в застосунку Pebble.

Фото: Pebble

Для цього достатньо просто вставити вже попередньо підключений зливний шланг (рукав) у вуличний каналізаційний вхідний отвір, натиснути кнопку "Злив" у застосунку, а потім повернути шланг у вбудований відсік для зберігання (див. відео нижче).

Окрім простішого та гігієнічнішого процесу скидання відходів, Pebble Flow поєднує інші інноваційні функції для ще більшої екологічності. Наприклад, він використовує цикл самоочищення резервуарів, який використовує перероблену сіру воду замість свіжої, що зменшує споживання.

Він стандартно постачається з подрібнювальним туалетом замість змивного, тому всі відходи розріджуються для легшого стоку. Зливний шланг працює від насоса, а не покладається виключно на силу тяжіння, а в процесі є вбудована логіка, яка виключає ймовірність помилки користувача.

"Ми не просто поставили кнопку на старій системі, ми повністю переробили весь цей процес. Auto Dump робить за вас найгіршу частину керування автофургоном. Це одне з тих оновлень, яке змушує вас задуматися, чому все не завжди було так просто", – пояснює головний технічний директор Pebble Стефан Шойом.

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Нагадаємо, будинок на колесах Pebble Flow має довжину 7,6 метра і пересувається на одновісному шасі з двома електродвигунами, що приводять у дію колеса (див. відео з вчорашньої презентації нижче). Це зменшує витрату палива або збільшує запас ходу електромобіля, що виступає основним тягачем.

Версія туристичного причепа має продумане компонування (конвертована обідня зона та головна спальня з обох кінців, кухня та ванна кімната посередині). У причепа покращена аеродинаміка, збільшений дорожній просвіт, інтегровані задні ліхтарі, модернізована трансмісія з потужнішими двигунами та позашляхові колеса.

Сонячна батарея з сонячними елементами потужністю 1 кВт, встановленими на даху, та акумулятор місткістю 45 кВт-год живлять усе на борту та перетворюють автофургон на зарядну станцію для автомобіля-тягача або навіть для всього кемпера у разі надзвичайної ситуації.