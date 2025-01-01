Pebble Flow пошел к первым клиентам: деликатный функционал в придачу будет сюрпризом

В январе нынешнего года производитель открыл заказ на Flow, что уже на 300% аэродинамичнее, чем обычный туристический прицеп, и уже в разгар отпускного сезона начал его поставки клиентам. Кроме обещанного, появилась еще одна инновация, которая до нынешнего времени в прицепных кемперах отсутствовала.

В домах на колесах Flow появилась первая в отрасли автофургонов автоматизированная система утилизации отходов одним прикосновением, получившая название Auto Dump. Как пишет businesswire.com, дебют эксклюзивной функции с Pebble Flow Founders Edition перерастет в стремительный спрос кемперов с такой системой.

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"Мы официально начали поставки заказчикам Pebble Flow Founders Edition - первого в мире полностью электрического, самоходного, программного и искусственного интеллекта туристического трейлера. Мы официально начали поставки заказчикам Pebble Flow Founders Edition - первого в мире полностью электрического, самоходного, программного и искусственного интеллекта туристического трейлера. Мы уже не можем дождаться, чтобы увидеть, куда вы отправите свой Pebble Flow дальше", – говорится во вчерашнем, 1 июля, сообщении производителя на его ФБ-странице и сайте.



Фото: Pebble

Главная особенность и привлекательность Auto Dump в устранении беспорядка и сложности во время традиционного сброса канализационных отходов. Предложенная автоматическая система превращает управление отходами автофургонов на устойчивый, гигиенический и "бесконтактный" процесс.

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Первая автоматизированная система утилизации отходов для автофургонов встроена в уже действующую сеть кемпера. Несмотря на не очень поэтичное название, бесконтактный сброс мусора требует три простых движения. Это – более экологичная, чище и, безусловно, уже не такая "грязная операция", которую можно выполнить непосредственно в приложении Pebble.

Фото: Pebble

Для этого достаточно просто вставить уже предварительно подключенный сливной шланг (рукав) в уличное канализационное входное отверстие, нажать кнопку "Слив" в приложении, а затем вернуть шланг обратно во встроенный отсек для хранения (см. видео ниже).

Кроме простого и гигиеничного процесса сброса отходов, Pebble Flow сочетает другие инновационные функции для еще большей экологичности. Например, он использует цикл самоочистки резервуаров, который использует переработанную серую воду вместо свежей, что уменьшает потребление.

Он стандартно поставляется с измельчительным туалетом вместо смывного, поэтому все отходы разжижаются для более легкого стока. Сливной шланг работает от насоса, а не полагается исключительно на силу тяжести, а в процессе есть встроенная логика, которая исключает вероятность ошибки пользователя.

"Мы не просто поставили кнопку на старой системе, мы полностью переделали весь этот процесс. Auto Dump делает за вас худшую часть управления автофургоном. Это одно из тех обновлений, которое заставляет вас задуматься, почему все не всегда было так просто", – объясняет главный технический директор Pebble Стефан Шойом.

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Напомним, дом на колесах Pebble Flow имеет длину 7,6 метра и передвигается на одноосном шасси с двумя электродвигателями, приводящими в действие колеса (см. видео со вчерашней презентации ниже). Это уменьшает расход топлива или увеличивает запас хода электромобиля, выступающего основным тягачом.

Версия туристического прицепа имеет продуманную компоновку (конвертируемая обеденная зона и главная спальня с обоих концов, кухня и ванная комната посередине). У прицепа улучшенная аэродинамика, увеличенный дорожный просвет, интегрированные задние фонари, модернизированная трансмиссия с более мощными двигателями и внедорожные колеса.

Солнечная батарея с солнечными элементами мощностью 1 кВт, установленными на крыше, и аккумулятор емкостью 45 кВт-ч питают все на борту и превращают автофургон на зарядную станцию для автомобиля-тягача или даже для всего кемпера в случае чрезвычайной ситуации.