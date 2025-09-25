Укр
В Нидерландах уменьшают налоговые льготы для гибридных и электрических авто

С 1 января 2026 года ставки ежегодного транспортного налога для различных типов транспортных средств с альтернативными приводами повышаются. Автовладельцы в Нидерландах платят его в первом квартале текущего года.
ФОТО: иллюстративное, Stellantis|

Лояльный период налогообложения коммерческих автомобилей на водородно-электрических двигателях в Нидерландах подходит к концу

Новость озвучил офис налоговой и таможенной администрации в Гааге. По утверждению этого ведомства, изменение особенно повлияет на владельцев грузовиков и фургонов с полностью электрическим или водородным двигателем.

С первого дня 2026 года полная ставка транспортного налога будет взиматься с электрических грузовиков, фургонов, мотоциклов и автобусов. Для гибридных фургонов также льгота отменяется, что приведет к более высокой ставке для этих типов транспортных средств.

При этом налоговая и таможенная администрация отмечает, что такое повышение происходит отдельно от ежегодной корректировки ставок. Перевозчики, которых это касается, получат письмо с новой суммой в начале ноября 2025 года.

Правила меняются и для других участников дорожного движения

  • Полностью электрические или водородные легковые автомобили: начиная с 2026 года, они будут платить не нулевую ставку, а 70% или 75% от обычной ставки на бензин. Окончательный процент будет определен Сенатом и Палатой представителей в декабре 2025 года.
  • Гибридные легковые автомобили с подзарядкой от сети (выбросы CO₂ 1–50 г/км): текущая ставка в три четверти будет отменена, и отныне будет применяться полная ставка.
  • Автофургоны: четверть ставки будет отменена и заменена половинной ставкой.
  • Перевозка лошадей: четверть ставки также будет отменена для перевозки лошадей; с 2026 года будет применяться полная сумма налога.

Точные ставки на 2026 год будут объявлены в декабре. Начиная с 1 января 2026 года, перевозчики могут самостоятельно рассчитать новый налог, используя инструмент расчета налоговой и таможенной администрации.

