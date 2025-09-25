У Нідерландах зменшують податкові пільги для гібридних та електричних авто

Новину озвучив офіс податкової та митної адміністрації в Гаазі. За твердженням цього відомства, зміна особливо вплине на власників вантажівок та фургонів з повністю електричним або водневим двигуном.

З першого дня 2026 року повна ставка транспортного податку стягуватиметься з електричних вантажівок, фургонів, мотоциклів та автобусів. Для гібридних фургонів також пільга скасовується, що призведе до вищої ставки для цих типів транспортних засобів.

При цьому податкова та митна адміністрація наголошує, що таке підвищення відбувається окремо від щорічного коригування ставок. Перевізники, яких це стосується, отримають листа з новою сумою на початку листопада 2025 року.

Правила змінюються й для інших учасників дорожнього руху

Повністю електричні або водневі легкові автомобілі: починаючи з 2026 року, вони сплачуватимуть не нульову ставку, а 70% або 75% від звичайної ставки на бензин. Остаточний відсоток буде визначено Сенатом і Палатою представників у грудні 2025 року.

починаючи з 2026 року, вони сплачуватимуть не нульову ставку, а 70% або 75% від звичайної ставки на бензин. Остаточний відсоток буде визначено Сенатом і Палатою представників у грудні 2025 року. Гібридні легкові автомобілі з підзарядкою від мережі (викиди CO₂ 1–50 г/км) : поточна ставка у три чверті буде скасована, і відтепер застосовуватиметься повна ставка.

: поточна ставка у три чверті буде скасована, і відтепер застосовуватиметься повна ставка. Автофургони: чверть ставки буде скасовано та замінено половинною ставкою.

чверть ставки буде скасовано та замінено половинною ставкою. Перевезення коней: чверть ставки також буде скасовано для перевезення коней; з 2026 року застосовуватиметься повна сума податку.

Точні ставки на 2026 рік будуть оголошені у грудні. Починаючи з 1 січня 2026 року, перевізники можуть самостійно розрахувати новий податок, використовуючи інструмент розрахунку податкової та митної адміністрації.