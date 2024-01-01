Електричні мотоцикли обклали більшими податками, ніж традиційні

Зростання оподаткування електробайків через BPM або "Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen" відоме як податок на приватні транспортні засоби. Експерти прогнозують, що така зміна завдасть серйозного удару по промисловості та споживачах. Про ці новації розповідає The Pack.

Під час пандемії попит на акумуляторний транспорт значно зріс, що стимулювало інновації та змусило кількох виробників випустити більше електричних моделей. Однак за останні місяці сценарій кардинально змінився: кілька стартапів, що займаються виробництвом електромобілів, припинили роботу.

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Тепер, з новою фіскальною політикою голландського уряду, майбутнє електричних мотоциклів у країні стає ще більш невизначеним. Якщо до цього часу транспорт з нульовим рівнем викидів був звільнений від BPM, то нині це вже переростає в проблему.

Електричні мотоцикли стали об’єктом цього податку за ставкою 19,4% мінус 210 євро. З 1 січня 2025 року споживча ціна Yamaha Tracer залишиться на рівні 16 299 євро. З іншого боку, ціна Energica Experia значно зросте з 30 451,80 євро у 2024 році до 35 010 євро у 2025 році. Цей стрибок на 4 559 євро пов’язаний виключно зі збільшенням податку на придбання транспортних засобів (BPM).

Інфографіка: The Pack

Починаючи з 2025 року, електричні мотоцикли будуть стикатися з витратами BPM майже в сім разів вищими, ніж в електричних (компанійних) автомобілів з аналогічною каталожною вартістю.

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Ці заходи значно збільшують різницю в ціні між електричними мотоциклами та мотоциклами, що працюють з ДВЗ. Це можна побачити, порівнюючи Yamaha Tracer 900 GT (ДВЗ) з Energica Experia (електрична). Обидві моделі мають схожі характеристики та популярні для поїздок на роботу в сегменті всюдиходів.

Є ще один неприємний штрих: субсидії, що раніше надавалися покупцям електричних мотоциклів, також будуть скасовані. Звільнення від сплати дорожнього податку буде скасовано, а це означає, що у 2025 році власники електромотоциклів повинні платити як BPM, так і дорожній податок.

Інфографіка: The Pack

Ця зміна особливо шкідлива для країни, де використання мотоциклів не настільки поширене, як в інших європейських країнах. У 2023 році в Нідерландах було в обігу близько 700 000 мотоциклів, що вдвічі менше, ніж у Великобританії, і набагато менше, ніж 8,8 мільйона в США.

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Майбутнє мобільності через встановлення високих податків на електричні мотоцикли під великим питанням. Нововведення також суперечить цілям декарбонізації та зменшення заторів у містах. Ці податки можуть перешкоджати впровадженню акумуляторного транспорту, завдаючи шкоди не лише місцевій промисловості, але й цілям Європейського Союзу щодо вуглецевої нейтральності до 2050 року.

Таким чином нова фіскальна політика Нідерландів є суттєвою перешкодою для зусиль із просування екологічних транспортних засобів, перешкоджаючи інноваціям та прийняттю електричних мотоциклів.