Электрические мотоциклы обложили большими налогами, чем традиционные

ФОТО: lekielectric.com|
Быстрой декарбонизации не будет: высокие налоги сводят на нет европейскую программу углеродной нейтральности
Рост налогообложения электробайков через BPM или "Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen" известный как налог на частные транспортные средства. Эксперты прогнозируют, что такое изменение нанесет серьезный удар по промышленности и потребителям. Об этих новациях рассказывает The Pack.
Во время пандемии спрос на аккумуляторный транспорт значительно вырос, что стимулировало инновации и заставило нескольких производителей выпустить больше электрических моделей. Однако за последние месяцы сценарий кардинально изменился: несколько стартапов, занимающихся производством электромобилей, прекратили работу.
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Теперь, с новой фискальной политикой голландского правительства, будущее электрических мотоциклов в стране становится еще более неопределенным. Если до этого времени транспорт с нулевым уровнем выбросов был освобожден от BPM, то сейчас это уже перерастает в проблему.
Электрические мотоциклы стали объектом этого налога по ставке 19,4% минус 210 евро. С 1 января 2025 года потребительская цена Yamaha Tracer останется на уровне 16 299 евро. С другой стороны, цена Energica Experia значительно возрастет с 30 451,80 евро в 2024 году до 35 010 евро в 2025 году. Этот скачок на 4 559 евро связан исключительно с увеличением налога на приобретение транспортных средств (BPM).
Инфографика: The Pack
Начиная с 2025 года, электрические мотоциклы будут сталкиваться с расходами BPM почти в семь раз выше, чем у электрических (компанейских) автомобилей с аналогичной каталожной стоимостью.
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Эти меры значительно увеличивают разницу в цене между электрическими мотоциклами и мотоциклами, работающих с ДВС. Это можно увидеть, сравнивая Yamaha Tracer 900 GT (ДВС) с Energica Experia (электрическая). Обе модели имеют схожие характеристики и популярны для поездок на работу в сегменте вездеходов.
Есть еще один неприятный штрих: субсидии, ранее предоставлявшиеся покупателям электрических мотоциклов, также будут отменены. Освобождение от уплаты дорожного налога будет отменено, а это означает, что в 2025 году владельцы электромотоциклов должны платить как BPM, так и дорожный налог.
Инфографика: The Pack
Это изменение особенно вредно для страны, где использование мотоциклов не настолько распространено, как в других европейских странах. В 2023 году в Нидерландах было в обращении около 700 000 мотоциклов, что вдвое меньше, чем в Великобритании, и намного меньше, чем 8,8 миллиона в США.
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Будущее мобильности из-за установления высоких налогов на электрические мотоциклы под большим вопросом. Нововведение также противоречит целям декарбонизации и уменьшения пробок в городах. Эти налоги могут препятствовать внедрению аккумуляторного транспорта, нанося ущерб не только местной промышленности, но и целям Европейского Союза по углеродной нейтральности до 2050 года.
Таким образом новая фискальная политика Нидерландов является существенным препятствием для усилий по продвижению экологических транспортных средств, препятствуя инновациям и принятию электрических мотоциклов.