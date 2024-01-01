В Николаеве автомобили чешских политиков переделывают в военные багги

Сейчас отсчет перелицованных моторизованных колесниц пошел на восьмой десяток, из числа которых будут два автомобиля Subaru, привезенные чешскими политиками. Об этом и другом в работе мастерской рассказали Александр Гордиенко и Никита Хаиндрава из ТК Суспільне Миколаїв.

Вскоре мастера планируют передать фронтовикам багги с донора Subaru, принадлежавшего видному политическому деятелю Чехии. Над этой машиной мастера хорошо поработали и теперь это будет не кроссовер, а машина переднего края в исполнении багги.

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"Это личный автомобиль чешского сенатора, вице-спикера чешского парламента. Он сам его привез к нам Мы его переделали в багги для эвакуации раненых и подвоза боекомплектов. Это – автомобиль первой линии. Он очень проходимый, быстрый и может убегать от FPV-дронов. Он незаметен", – рассказал владелец автомастерской Игорь Казьмин.

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Не морочьте себе голову насчет донора – Subaru точно. Фото: Александр Гордиенко, Общественное Николаев

Политик попросил, чтобы мастера сделали из его внедорожника надежный автомобиль типа багги. Была еще одна просьба – переделанную машину передать 3-й отдельной штурмовой бригаде.

Это пожелание будет выполнено и десантники вскоре получат добротный автомобиль, специально адаптированный под вышеперечисленные задачи.

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Рядом кипит работа еще над одним Subaru из личного гаража этого же чешского политика. В нем уже не узнать прежний полноценный роскошный автомобиль. В универсале уже срезали крышу, что-то оставили, что-то нашили и получился "баговский" кузов. Мастера рассказывают, что на этой базе сделают своеобразный "лакшери" вариант.

Сварные швы здесь зачищают, из кузова ничего лишнее не выпирает. Фото: Александр Гордиенко, Суспільне Миколаїв

Николаевские мастера уже научились переделывать изуродованные, разбитые или просто неприспособленные для фронта автомобили в быстрые багги, что носятся по полевым дорогам и фронтовому бездорожью. Здесь есть машины с колесной формулой 2х4 и 4х4, а также так называемые паркетные машины, из которых после переработки получаются легкие высокопроходимые машины.

Ценятся пикапы, кроссоверы. В день визита журналистов в мастерскую там как раз испытывали переделанный полноприводный Nissan Navara. Сделанный на его базе багги уже на днях отправится на фронт в статусе машины переднего края.