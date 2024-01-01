В Миколаєві автомобілі чеських політиків переробляють у військові багі

Нині відлік перелицьованих моторизованих колісниць пішов на восьмий десяток, з поміж яких будуть два автомобілі Subaru, привезені чеськими політиками. Про це та інше в роботі майстерні розповіли Олександр Гордієнко та Нікіта Хаіндрава з ТК Суспільне Миколаїв.

Невдовзі майстри планують передати фронтовикам багі з донора Subaru, що належав видному політичному діячу Чехії. Над цією машиною майстри добряче працювали і тепер це буде не кросовер, а машина переднього краю у виконанні багі.

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"Це особистий автомобіль чеського сенатора, віцеспікера чеського парламенту. Він сам його привіз до нас Ми його переробили в багі для евакуації поранених і підвозу боєкомплектів. Це – автомобіль першої лінії. Він дуже прохідний, швидкий і може тікати від FPV-дронів. Він непомітний", – розповів власник автомайстерні Ігор Казьмін.

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Не морочіть собі голову щодо донора – Subaru точно. Фото: Олександр Гордієнко, Суспільне Миколаїв

Політик попросив, щоб майстри зробили з його позашляховика надійний автомобіль типу багі. Було ще одне прохання – перероблену машину передати 3-ій окремій штурмовій бригаді.

Це побажання буде виконано і десантники невдовзі отримають добротний автомобіль, спеціально адаптований під перераховані вище завдання.

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Поряд кипить робота ще над одним Subaru з особистого гаража цього ж чеського політика. В ньому вже не впізнати колишній повноцінний розкішний автомобіль. В універсалі вже зрізали дах, щось лишили, щось нашили й вийшов "багівський" кузов. Майстри розповідають, що на цій базі зроблять своєрідний "лакшері" варіант.

Зварні шви тут зачищають, з кузова нічого зайве не випирає. Фото: Олександр Гордієнко, Суспільне Миколаїв

Миколаївські майстри вже навчилися переробляти понівечені, розбиті чи просто непристосовані для фронту автомобілі у прудкі багі, що гасають по ґрунтових шляхах та фронтовому бездоріжжю. Тут є машини з колісною формулою 2х4 та 4х4, а також так звані паркетні автівки, з яких після перероблення виходять легкі високопрохідні машини.

Цінуються пікапи, кросовери. У день візиту журналістів до майстерні там якраз випробували перероблений повнопривідний Nissan Navara. Зроблений на його базі багі вже днями відправиться на фронт у статусі машини переднього краю.