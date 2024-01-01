В Николаеве сконструировали бюджетный электрогрузовик со сверхнизкими эксплуатационными расходами

Аккумуляторная машина разрабатывалась в компании MeGoElectric UA для доставки корреспонденций и почтовых отправлений, товаров служб сервиса, городской дистрибуции, а также для хозяйственных работ в предприятиях озеленения, аграрного сектора.

Впрочем, перечень ее применения может быть гораздо шире, поскольку у разработчиков много замыслов по трансформации кузова. Об этом говорится на официальной странице компании "Электромобили от Megoelectric UA" в Facebook.

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Пока электрокар выполнен в бортовом исполнении кузова с двухместной кабиной. Эта платформа рассчитана на грузоподъемность до 1000 кг при собственном весе 500 кг.

Имея в длину всего 4, а в ширину всего 1,4 метра, она легко прошмыгнет даже до небольшого склада за товаром. Высота также благоприятна для заезда в помещение под загрузку или разгрузку – всего 1,8 м.

На вид не вершина дизайнерской мысли, но грузоподъемность и пробег стоят внимания. Фото: MeGoElectric UA

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Разработчики утверждают, что КПД такого автомобиля с электромотором мощностью 3 кВт в пять раз лучше и энергоэффективнее относительно бензинового или дизельного транспортного средства.

Заявленный 100-километровый пробег на одной зарядке стандартного аккумулятора – не предел, поскольку батарею можно поставить более мощную, поэтому это увеличит километраж. Разработчики посчитали, что 100 км пробега обойдется владельцу где-то в 30 грн, что для современных дизельных авто – недостижимый результат. Кроме того, отечественная разработка имеет несколько преимуществ перед китайскими конкурентами, ведь разрабатывается индивидуально.

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Что касается цены, то стоимость стартует от 350 тыс. грн, далее все зависит от комплектации. Сейчас разработчики ищут финансирование для развертывания серийного выпуска этих машин. При этом они гарантируют индивидуальное исполнение под запрос конкретных потребностей и пробегов заказчика.