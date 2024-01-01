В Миколаєві сконструювали бюджетну електровантажівку з наднизькими експлуатаційними витратами

Акумуляторна машина розроблялася в компанії MeGoElectric UA для доставлення кореспонденцій та поштових відправлень, товарів служб сервісу, міської дистрибуції, а також для господарських робіт в підприємствах озеленення, аграрного сектору.

Втім, перелік її застосування може бути набагато ширшим, оскільки у розробників багато задумів щодо трансформації кузова. Про це йдеться на офіційній сторінці компанії "Електромобілі від Megoelectric UA" в Facebook.

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Поки електрокар зроблено у бортовому виконання кузова з двомісною кабіною. Ця платформа розрахована на вантажність до 1000 кг при власній вазі 500 кг.

Маючи в довжину всього 4, а в ширину всього 1,4 метра, вона легко прошмигне навіть до невеличкого складу за товаром. Висота також сприятлива для заїзду в приміщення під завантаження чи розвантаження – всього 1,8 м.

На вигляд не вершина дизайнерської думки, але вантажність та пробіг варті уваги. Фото: MeGoElectric UA

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Розробники стверджують, що ККД такого автомобіля з електромотором потужністю 3 кВт у п’ять разів кращий та енергоефективніший відносно бензинового чи дизельного транспортного засобу.

Заявлений 100-кілометровий пробіг на одній зарядці стандартного акумулятора – не межа, оскільки батарею можна поставити потужнішу, тож це збільшить кілометраж. Розробники порахували, що 100 км пробігу обійдеться власнику десь у 30 грн, що для сучасних дизельних авто – недосяжний результат. Окрім того, вітчизняна розробка має кілька переваг перед китайськими конкурентами, адже розробляється індивідуально.

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Щодо ціни, то вартість стартує від 350 тис. грн, далі все залежить від комплектації. Наразі розробники шукають фінансування для розгортання серійного випуску цих машин. При цьому вони гарантують індивідуальне виконання під запит конкретних потреб та пробігів замовника.