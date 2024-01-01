В Николаеве стало больше водителей троллейбусов

Это была самая большая группа, которую выпустила в 2024 году школа подготовки водителей колесного электротранспорта. Водители и водительницы получили свидетельства водителей троллейбуса III класса. Об этом говорится в сообщениях мэрии и коммунального предприятия.

Обучение проходило по современным квалификационным стандартам. Курс подготовки длился 14 недель. За это время пройдена программа по теоретической подготовке по строению транспорта, знаний ПДД и навыков по практически вождению пассажирских машин большой размерной группы.

Читайте также Николаев разработал план транспортного обновления

Кстати, занятия преподаватели и мастера вели "в современном классе с новейшим оборудованием, который удалось реализовать благодаря команде ОО "Молодежь Украины" совместно с БО Украинская образовательная платформа и при финансировании DanChurchAid".

Женщины и мужчины не только бесплатно учились, но получали самую высокую в Украине стипендию. При поддержке Благотворительного фонда "Щедрик" каждый курсант ежемесячно имел стипендию в размере 12 000 гривен.

По словам директора КП "Николаевэлектротранс" Юрия Сметаны, город сегодня очень нуждается в водителях. Тем более, что в "В 2025 году мы планируем запускать новые маршруты по городу, но для этого нам будут нужны водители. Поэтому, приходите на обучение – будем открывать новые маршруты вместе".

Читайте также Николаевцы переделали Nissan Navara в автомобиль переднего края

Курсанты прошли практику на новых троллейбусах. Им всем, как подчеркнул мэр Николаева Александр Сенкевич, город гарантирует трудоустройство по полученной профессии в коммунальном предприятии КП "Николаевэлектротранс".

Кроме хороших заработков, водители, будут иметь полный социальный пакет, а после сдачи экзаменов в Сервисном центре МВД – еще и открытую водительскую категорию.

Кстати, подведены предварительные результаты николаевских электротранспортников: за 2024 год троллейбусами и трамваями в городе корабелов перевезено более 23 миллионов пассажиров.

Фото: КП "Николаевэлектротранс"