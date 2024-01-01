У Миколаєві стало більше водіїв тролейбусів

Це була найбільша група, яку випустила в цьому році школа підготовки водіїв колісного електротранспорту. Водії та водійки отримали свідоцтва водіїв тролейбуса ІІІ класу. Про це йдеться в повідомленнях мерії та комунального підприємства.

Навчання проходило за сучасними кваліфікаційними стандартами. Курс підготовки тривав 14 тижнів. За цей час пройдено програму з теоретичної підготовки по будові транспорту, знань ПДР і навичок з практично водіння пасажирських машин великої розмірної групи.

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До речі, заняття викладачі та майстри вели "в сучасному класі з новітнім обладнанням, який вдалося реалізувати завдяки команді ГО "Молодь України" спільно з БО Українська освітня платформа та за фінансування DanChurchAid".

Жінки й чоловіки не лише безплатно навчалися, але отримували найвищу в Україні стипендію. За підтримки Благодійного фонду "Щедрик" кожен курсант щомісяця мав стипендію у розмірі 12 000 гривень.

За словами директора КП "Миколаївелектротранс" Юрія Сметани, місто сьогодні має велику потребу у водіях. Тим паче, що у "У 2025 році ми плануємо запускати нові маршрути по місту, але для цього нам будуть потрібні водії. Тож, приходьте на навчання – будемо відкривати нові маршрути разом".

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Курсанти пройшли практику на нових тролейбусах. Їм усім, як підкресли мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, місто гарантує працевлаштування за отриманою професією в комунальному підприємстві КП "Миколаївелектротранс".

Окрім гарних заробітків, водії, матимуть повний соціальний пакет, а після здачі іспитів у Сервісному центрі МВС – ще й відкриту водійську категорію.

До речі, підбито попередні результати миколаївських електротранспортників: за 2024 рік тролейбусами й трамваїв в місті корабелів перевезено понад 23 мільйони пасажирів.

Фото: КП "Миколаївелектротранс"