Особенная модель создана с оглядкой на историю марки и будет выпущена лимитированной серией в 1948 автомобилей.

Компания Porsche представила в Нью-Йорке серийный вариант особого 911 Speedster на шасси 911 GT3. Он посвящен 70-летию марки и адресован преданным поклонникам.

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Каждый из 1948 Спидстер стоит $ 275 тысяч долларов. Открытое спорткупе получило 4-литровый оппозитный “атмосферник” и сбросило несколько лишних кило по фирменной диете Porsche Motorsport.

Фото: Porsche 911 Speedster / Porsche

Отдача четырехлитровая мотора составляет 510 Кински сил и 469 Нм крутящего момента – столько же, как в 911 GT3 и 911 GT3 RS, однако благодаря индивидуальным дроссельной заслонки, его отзыв на педаль газа такая, как у гоночного 911 GT3 R.

Porsche комплектует 911 Speedster исключительно шестиступенчатой “механикой”. От 0 до 100 Спидстер ускоряется за 3,8 секунды. Максимальная скорость составляет 309 км/ч.

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