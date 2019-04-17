Особлива модель створена з оглядкою на історію марки і буде випущена лімітованою серією з 1948 авто.

Компанія Porsche представила в Нью-Йорку серійний варіант особливого 911 Speedster на шасі 911 GT3. Він присвячений 70-річчю марки і адресований відданим шанувальникам.

Також цікаво: Електричний гіперкар Lotus Type 130 очолить авангард відродження британської марки

Кожен з 1948 Спідстерів коштує $275 тисяч доларів. Відкрите спорткупе отримало 4-літровий оппозитний “атмосферник” і скинуло кілька зайвих кіло за фірмовою дієтою Porsche Motorsport.

Фото: Porsche 911 Speedster / Porsche

Віддача чотирилітрового мотора становить 510 кінских сил і 469 Нм крутного моменту – стільки ж, як у 911 GT3 і 911 GT3 RS, однак завдяки індивідуальним дросельним заслінкам, його відклик на педаль газу така, як у гоночного 911 GT3 R.

Porsche комплектує 911 Speedster виключно шестиступінчатою “механікою. Від 0 до сотні Спідстер прискорюється за 3,8 секунди. Максимальна швидкість становить 309 км/год.

Також цікаво: Genesis Mint: хетчбек, який хоче бути супер-купе