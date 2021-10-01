Главная особенность этого электромобиля – быстросменный аккумулятор, который позволяет "перезарядиться" менее чем за пять минут.

Первый электромобиль NIO со сменными батареями для норвежских покупателей стоит от 609 000 норвежских крон, но может стоить еще дешевле, если они выберут BaaS – аренду аккумулятора. В этом случае стоимость ES8 будет стоить от 519 000 норвежских крон (1 297 500 гривен, 51 560 евро).

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Программа аренды аккумулятора BaaS позволяет пользоваться батарейным блоком на 75 кВт-ч за 1399 норвежских крон (4292 гривны, 139 евро) в месяц. Аккумулятор обеспечивает пробег в 375 километров на одном заряде, поддерживает возможность скоростной зарядки и может быть заменен на специальной станции менее чем за пять минут.

С аккумулятором на 100 кВт-ч кроссовер NIO ES8 стоит 679 000 норвежских крон (2 084 883 гривны, 67 570 евро). Аренда такого аккумулятора будет стоить 1999 норвежских крон (6140 гривен, 199 евро), а запас хода возрастает до 500 километров.

ES8 с программой BaaS стоит дешевле бестселлера местного рынка – Tesla Model Y, хотя NIO на класс выше по габаритам.

Для замены аккумуляторов NIO откроет в Норвегии первую станцию к концу октября этого года, а к завершению следующего, сеть будет насчитывать 20 станций в пяти крупнейших городах и на автомагистралях страны.

Фото: старт продаж NIO ES8 в Норвегии / Autoevolution