Головна особливість цього електромобіля – швидкозмінний акумулятор, який дозволяє "перезарядитись" менш ніж за п'ять хвилин.

Перший електромобіль NIO зі змінними батареями для норвезьких покупців коштує від 609 000 норвезьких крон (1 870 046 гривень, 60 600 євро), але може коштувати ще дешевше, якщо вони виберуть BaaS – оренду акумулятора. У цьому випадку вартість ES8 буде коштувати від 519 000 норвезьких крон (1 297 500 гривень, 51 560 євро).

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Програма оренди акумулятора BaaS дозволяє користуватись батарейним блоком на 75 кВт-год за 1399 норвезьких крон (4292 гривні, 139 євро) на місяць. Акумулятор забезпечує пробіг у 375 кілометрів на одному заряді, підтримує можливість швидкісної зарядки та може бути замінений на спеціальній станції менш ніж за п’ять хвилин.

З акумулятором на 100 кВт-год кросовер NIO ES8 коштує 679 000 норвезьких крон (2 084 883 гривні, 67 570 євро). Оренда такого акумулятора коштуватиме 1999 норвезьких крон (6140 гривень, 199 євро), а запас ходу зростає до 500 кілометрів.

ES8 з програмою BaaS коштує дешевше за бестселера місцевого ринку – Tesla Model Y, хоча NIO на клас вищий за габаритами.

Для заміни акумуляторів NIO відкриє у Норвегії першу станцію до кінця жовтня цього року, а до завершення наступного, мережа налічуватиме 20 станцій у п’яти найбільших містах та на автомагістралях країни.

Фото: старт продажів NIO ES8 у Норвегії / Autoevolution