По сюжету и спецэффектам клип больше похож на полнометражный триллер.

Новый клип группы "Ленинград" под названием “Кабриолет” получился очень автомобильным. По сюжету, молодая женщина (в ее роли Алла Михеева) после успешной вечеринки спешит к будущему мужу (фронтмен группы "Ленинград" Шнуров) на свадьбу. При этом она мастерски управляет красным купе Mercedes-Benz, хотя и не без проблем.

Уже в начале движения будущая невеста отрывает от автомобиля два зеркала заднего вида, а вскоре – срывает крышу машинке. После этого "Мерс" становится кабриолетом. Блондинка мастерски обходит полицейских, гопников, перепрыгивает мост и тому подобное. При этом она на ходу красится и надевает свадебное платье.

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Успеет ли она на венчание – смотрите в клипе. Внимание – в песне встречается ненормативная лексика, 18+.

Напомним, насколько практичен кабриолет в Украине.