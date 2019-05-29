За сюжетом та спецефектами кліп більше схожий на повнометражний тріллер.

Новий кліп гурту "Ленінград" під назвою “Кабріолет” вийшов дуже автомобільним. За сюжетом, молода жінка (в її ролі Алла Міхеєва) після успішної вечірки спішить до майбутнього чоловіка (фронтмен гурту "Ленінград" Шнуров) на весілля. При цьому вона майстерно керує червоним купе Mercedes-Benz, хоча й не без проблем.

Вже на початку руху майбутня наречена відриває автомобілю два дзеркала заднього виду, а невдовзі – зриває дах машинці. Після цього "Мерс" стає кабріолетом. Блондинка майстерно оминає поліцейських, гопників та збонченця, перестрибує міст тощо. При цьому вона на ходу фарбується та надагає весільну сукню.

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Чи встигне вона на вінчання – дивіться у кліпі. Увага – в пісні зустрічається ненормативна лексика, 18+.

Нагадаємо, наскільки практичний кабріолет в Україні.