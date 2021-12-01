В то время как в мире кризис автомобильной промышленности, дефицит новых и подержанных автомобилей, в Украине – все наоборот. У нас растамаживают старые "евробляхи", поэтому рынок подержанных авто показывает даже небольшой рост.

В ноябре на вторичном рынке украинцы купили 146 696 шт. легковых транспортных средств с пробегом, сообщает Институт исследований авторынка. Это второй по показателям после февраля 2019 года, когда была первая волна легализации “евроблях”.

Также интересно рынок новых авто увеличился на 22%

По сравнению с октябрем 2021 года общий объем рынка вырос на 2,7%. Доля импорта подержанных автомобилей в структуре вторичного рынка выросла с 40,5% до 41,1%.

Если сравнивать с ноябрем 2020 года, то общий объем рынка вырос на 42,9%. Также изменилась структура рынка в пользу импорта: его доля увеличилась с 32,6% до 41,1%. При этом количественно импорт подержанных авто вырос на 80,4%.

10 ноября заканчивалось льготное оформление “евроблях”. Больше всего их растамаживали именно в ноябре. Это одна из главных причин рекордных показателей импорта в последнем осеннем месяце.

Кстати средний возраст ввезенных в Украину авто вырос в 2,5 раза

Самые популярные модели, внутренние перепродажи

Рейтинг самых популярных подержанных автомобилей на внутреннем рынке остается почти неизменным уже несколько месяцев подряд. Предпочтения украинцев оказались стабильными. Сравнивая ноябрьский рейтинг с октябрьским, произошло только одно изменение: поменялись позициями в списке Skoda Fabia и Opel Astra.

Самые популярные авто, ввезенные из-за границы

Предпочтения украинцев при покупке подержанного автомобиля из-за границы также стабильны. В сравнении с октябрем-2021 добавила две позиции в рейтинге Audi A6. Причина – все те же “евробляхи”, ведь это была очень популярная модель среди этой категории автомобилей.