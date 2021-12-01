В той час як у світі криза автомобільної промисловості, дефіцит нових та вживаних автомобілів, в Україні – все навпаки. У нас розмитнюють старі “євробляхи”, тож ринок вживаних авто показує навіть невеличкий ріст.

Загалом у листопаді на вторинному ринку українці купили 146 696 шт. легкових транспортних засобів з пробігом, повідомляє Інститут досліджень авторинку. Це — другий за показниками після лютого 2019 року, коли була перша хвиля легалізації “євроблях”.

Також цікаво ринок нових авто збільшився на 22%

У порівнянні з жовтнем 2021 року загальний обсяг ринку зріс на 2,7%. Частка імпорту вживаних авто в структурі вторинного ринку зросла із 40,5% до 41,1%.

Якщо порівнювати з листопадом 2020 року, то загальний об’єм ринку зріс на 42,9%. Також змінилася структура ринку на користь імпорту: його частка зросла із 32,6% до 41,1%. При цьому кількісно імпорт вживаних авто зріс на 80,4%.

10 листопада закінчувалося пільгове оформлення “євроблях”. Найбільше їх розмитнювали саме в листопаді. Це одна з головних причин рекордних показників імпорту в останньому місяці осені.

До речі середній вік ввезених в Україну авто виріс у 2,5 рази

Найпопулярніші моделі, внутрішні перепродажі

Рейтинг найпопулярніших вживаних автомобілів на внутрішньому ринку залишається майже незмінним уже кілька місяців підряд. Вподобання українців виявилися стабільними. Порівнюючи листопадовий рейтинг із жовтневим, відбулася лише одна зміна: помінялися позиціями в переліку Skoda Fabia та Opel Astra.



Найпопулярніші авто, ввезені з-за кордону

Вподобання українців під час купівлі вживаного автомобіля з-за кордону також стабільні. У порівнянні з жовтнем-2021 додала дві позиції в рейтингу Audi A6. Причина — все ті ж “євробляхи”, адже це була дуже популярна модель серед цієї категорії автомобілів.