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В Одессе российские дроны уничтожили автосервис с эксклюзивными автомобилями

В результате российской атаки дронов вечером 20 марта разрушен сервис, где обслуживались редкие авто Одессы. На СТО в то время стояли как мощные современные BMW, так и раритетные Nissan Skyline.
В результате российской атаки Одессы уничтожено СТО с редкими автомобилями - Auto24

Фото с места происшествия

Даниил Северенчук
logo21 марта, 13:30
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Как отмечает ТопЖир, в результате попадания и последующего пожара было уничтожено BMW X6, McLaren 720s, Chevrolet Corvette C8. Кроме того, огонь уничтожил культовый Nissan Skyline R30.

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Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, также целями для “шахедов” стали торговый центр, жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее российские военные попали в автомобильный музей, в котором хранилась коллекция бывшего президента Украины. Об этом мы рассказывали ранее в нашем материале.

Напомним: На коллекцию ретроавто Януковича в Межигорье попал российский дрон

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