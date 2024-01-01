В Одессе российские дроны уничтожили автосервис с эксклюзивными автомобилями

Как отмечает ТопЖир, в результате попадания и последующего пожара было уничтожено BMW X6, McLaren 720s, Chevrolet Corvette C8. Кроме того, огонь уничтожил культовый Nissan Skyline R30.

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Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, также целями для “шахедов” стали торговый центр, жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее российские военные попали в автомобильный музей, в котором хранилась коллекция бывшего президента Украины. Об этом мы рассказывали ранее в нашем материале.

Напомним: На коллекцию ретроавто Януковича в Межигорье попал российский дрон