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В Одесі російські дрони знищили автосервіс з ексклюзивними автомобілями

Внаслідок російської атаки дронів ввечері 20 березня зруйновано сервіс, де обслуговувались рідкісні авто Одеси. На СТО в той час стояли як сучасні потужні BMW, так і раритетні Nissan Skyline.
Внаслідок російської атаки Одеси знищено СТО з рідкісними автомобілями - Auto24

Фото з місця події

Данило Северенчук
logo21 березня, 13:30
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Як зазначає ТопЖир, внаслідок влучання й подальшої пожежі було знищено BMW X6, McLaren 720s, Chevrolet Corvette C8. Крім того, вогонь знищив культовий Nissan Skyline R30.

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Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, також цілями для “шахедів” стали торговий центр, житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Раніше російські військові поцілили в автомобільний музей, в якому зберігалась колекція колишнього президента України. Про це ми розповідали раніше у нашому матеріалі.

Нагадаємо: На колекцію ретроавто Януковича в Межигір'ї поцілив російський дрон

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