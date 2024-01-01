В октябре украинцы приобрели более ста тысяч подержанных автомобилей

В течение октября суммарно зафиксировано 101 тыс. первых регистраций и сделок купли-продажи внутри страны, заключенных в отношении подержанных легковых автомобилей. Это на 2,9% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого 2023 года, но на 7,7% больше, чем было в сентябре-2024. об этом информируют эксперты Института исследований авторынка.

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Динамика импорта подержанных легковушек и внутренних перепродаж октябрь-2023 - октябрь-2024. График ИДА



Преобладают сделки купли-продажи на внутреннем рынке: 83,5% легковушек с пробегом было приобретено внутри страны. В количественном выражении это 84,3 тыс. Доля импорта авто с пробегом из-за рубежа составила 16,5%, или 16,6 тысячи.

Внутренние перепродажи

На внутреннем рынке в течение октября сервисные центры МВД зарегистрировали 84,3 тыс. сделок купли-продажи подержанных легковушек. Это на 2,6% больше по сравнению с октябрем 2023 года, и также на 8,8% больше, чем было в сентябре-2024.

Больше всего регистрационных операций на внутреннем рынке традиционно произошло в Киевской области (18,8 тыс.) и городе Киеве (10,3 тыс.). Также в тройке лидеров по перепродажам Днепропетровская область с итогом 6,5 тыс. сделок купли-продажи.

Импорт подержанных легковушек

Привезенных из-за границы подержанных легковых машин в сентябре 2024 года на первую регистрацию было подано 16,6 тысячи. Этот показатель на 23,6% меньше, чем был в сентябре-2023, но несколько больше того, что был месяцем ранее - на 2,7%.

После "искусственной стимуляции" сегмента (причина - новости о новых налогах) было "пригнано" больше машин в августе, вполне ожидаемо меньше первых регистраций произошло в последующие периоды.

Как и в прошлом месяце, активно регистрировали пригнанные из-за границы подержанные легковушки на Львовщине (2,2 тыс. первых регистраций.), в городе Киеве (2 тыс.) и Киевской области (1,1 тыс.).

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Стоит отметить, что под количеством импортируемых автомобилей подразумевается количество первых регистраций, проведенных сервисными центрами МВД. Обычно между доставкой автомобиля, таможенным оформлением, выполнением других формальностей и первой государственной регистрацией проходит определенное время - от нескольких дней до нескольких месяцев.