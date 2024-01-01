У жовтні українці придбали понад сто тисяч вживаних авто

Протягом жовтня сумарно зафіксовано 101 тис. перших реєстрацій та угод купівлі-продажу всередині країни, укладених щодо вживаних легкових автомобілів. Це на 2,9% менше, ніж за аналогічний місяць минулого 2023 року, але на 7,7% більше, ніж було у вересні-2024. про це інформують експерти Інституту досліджень авторинку.

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Динаміка імпорту вживаних легковиків та внутрішніх перепродажів жовтень-2023 — жовтень-2024. Графік ІДА



Переважають угоди купівлі-продажу на внутрішньому ринку: 83,5% легковиків з пробігом було придбано всередині країни. У кількісному вираженні це 84,3 тис. Частка імпорту авто з пробігом із-за кордону склала 16,5%, або 16,6 тисячі.

Внутрішні перепродажі

На внутрішньому ринку впродовж жовтня сервісні центри МВС зареєстрували 84,3 тис. угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Це на 2,6% більше у порівнянні з жовтнем 2023 року, і також на 8,8% більше, ніж було у вересні-2024.

Найбільше реєстраційних операцій на внутрішньому ринку традиційно відбулося у Київській області (18,8 тис.) та місті Києві (10,3 тис.). Також у трійці лідерів за перепродажами Дніпропетровська область з підсумком 6,5 тис. угод купівлі-продажу.

Імпорт вживаних легковиків

Привезених із-за кордону вживаних легкових машин у вересні 2024 року на першу реєстрацію було подано 16,6 тисячі. Цей показник на 23,6% менший, ніж був у вересні-2023, але дещо більший за той, що був місяцем раніше — на 2,7%.

Після «штучної стимуляції» сегмента (причина — новини про нові податки) було «пригнано» більше машин у серпні, цілком очікувано менше перших реєстрацій відбулося у наступні періоди.

​Як і минулого місяця, найактивніше реєстрували пригнані із-за кордону вживані легковики на Львівщині (2,2 тис. перших реєстрацій.), в місті Києві (2 тис.) та Київській області (1,1 тис.).

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Варто зазначити, що під кількістю імпортованих автомобілів мається на увазі кількість перших реєстрацій, проведених сервісними центрами МВС. Зазвичай між доставленням автомобіля, митним оформленням, виконанням інших формальностей та першою державною реєстрацією збігає певний час — від кількох днів до кількох місяців.