В Париже из-за уменьшения автомобилей существенно улучшился воздух: результаты исследования

Трансформация Парижа в экологическом росте за последние 20 лет дала результаты, поскольку власти города перепрофилировали автомобильные улицы в велосипедные дорожки, добавили зеленые насаждения и ликвидировали 50 000 парковочных мест, пишет The Washington Post.

По выводам аналитического центра Airparif, отслеживающего качество воздуха в столичном регионе Франции, уровень мелких твердых частиц (PM 2.5) снизился на 55 процентов с 2005 года, в то время, как уровень диоксида азота упал на 50 процентов. Эксперты объяснили это "правилами и государственной политикой", включая шаги по ограничению движения и запрета транспортных средств, которые больше всего загрязняют окружающую среду.

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Опубликованные тепловые карты загрязнения воздуха показывают пульсирующим красным цветом уровни 20-летней давности – почти в каждом районе выше установленного Европейским Союзом лимита диоксида азота, который возникает в результате сжигания ископаемого топлива. Как видно из изображений и пояснений к ним, к 2023 году красная зона сократилась только до сети тонких линий вдоль города и вокруг него, представляющих наиболее загруженные дороги и автомагистрали.

Средняя концентрация диоксида азота в Париже по годам. Иллюстрация: Airparif

Это изменение показывает, насколько амбициозная политика может улучшить окружающую среду в крупных городах. Эксперты в области здравоохранения часто описывают загрязнение воздуха как тихого убийцу. Как PM 2.5, так и диоксид азота имеют влияние на серьезные проблемы со здоровьем, включая сердечные приступы, рак легких, бронхит и астму.

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С 2014 года Париж возглавляет мэр Анн Идальго, социалистка, которая настаивала на многих зеленых политиках и описала свое желание относительно "Парижа, который дышит, Парижа, в котором приятнее жить". Ее предложения столкнулись с сопротивлением – со стороны правых политиков, ассоциации владельцев автомобилей и пригородных жителей, которые говорят, что ориентация на автомобили усложняет их жизнь.

Средняя концентрация РМ 2,5 в Париже по годам Иллюстрация: Airparif

Однако в прошлом месяце парижане проголосовали на референдуме за то, чтобы передать дополнительные 500 улиц для пешеходов. Годом ранее Париж резко повысил плату за парковку для внедорожников, заставив водителей платить втрое больше, чем за меньшие автомобили.

Город также превратил берег Сены из оживленной артерии в пешеходную зону и запретил большинство автомобильного движения с торгового бульвара Rue de Rivoli. Переломным стал 2022 год (см. видео внизу), когда парижане ощутили реальные результаты экологических преобразований