У Парижі через зменешення автомобілів суттєво поліпшилось повітря: результати дослідження

Трансформація Парижа в екологічному зростанні за останні 20 років дала результати, оскільки влада міста перепрофілювала автомобільні вулиці у велосипедні доріжки, додало зелені насадження та ліквідувало 50 000 паркувальних місць, пише The Washington Post.

За висновками аналітичного центру Airparif, що відстежує якість повітря в столичному регіоні Франції, рівень дрібних твердих частинок (PM 2.5) знизився на 55 відсотків з 2005 року, в той час, як рівень діоксиду азоту впав на 50 відсотків. Експерти пояснили це "правилами та державною політикою", включаючи кроки щодо обмеження руху та заборони транспортних засобів, які найбільше забруднюють навколишнє середовище.

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Опубліковані теплові карти забруднення повітря показують пульсуючим червоним кольором рівні 20-річної давнини — майже в кожному районі вище встановленого Європейським Союзом ліміту діоксиду азоту, який виникає в результаті спалювання викопного палива. Як видно з зображень та пояснень до них, до 2023 року червона зона скоротилася лише до мережі тонких ліній уздовж міста та навколо нього, що представляють найбільш завантажені дороги та автомагістралі.

Середня концентрація діоксиду азоту в Парижі за роками. Ілюстрація: Airparif

Ця зміна показує, наскільки амбітна політика може покращити навколишнє середовище у великих містах. Експерти в галузі охорони здоров'я часто описують забруднення повітря як тихого вбивцю. Як PM 2.5, так і діоксид азоту мають вплив на серйозні проблеми зі здоров'ям, включаючи серцеві напади, рак легенів, бронхіт та астму.

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З 2014 року Париж очолює мер Анн Ідальго, соціалістка, яка наполягала на багатьох зелених політиках і описала своє бажання щодо "Парижа, який дихає, Парижа, в якому приємніше жити". Її пропозиції зіткнулися з опором — з боку правих політиків, асоціації власників автомобілів і приміських жителів, які кажуть, що орієнтація на автомобілі ускладнює їхнє життя.

Середня концентрація РМ 2,5 в Парижі за роками Ілюстрація: Airparif

Однак минулого місяця парижани проголосували на референдумі за те, щоб передати додаткові 500 вулиць для пішоходів. Роком раніше Париж різко підвищив плату за паркування для позашляховиків, змусивши водіїв платити втричі більше, ніж за менші автомобілі.

Місто також перетворило берег Сени з жвавої артерії в пішохідну зону і заборонило більшість автомобільного руху з торгового бульвару Rue de Rivoli. Переломним став 2022 рік (див. відео внизу), коли парижани відчули реальні результати екологічних перетворень