Правительство Германии сообщило об очередном подарке Украине: для развития потенциала безопасности Берлин направляет Киеву большой транш военной техники и боеприпасов.

Кроме военного снаряжения, боеприпасов, медикаментов, поступит большой пакет боевой и транспортной техники. Сумма нынешнего транша на правительственном сайте Германии не сообщается.

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Германия в четверг, 28 марта, объявила о новых поставках оборудования снаряжения, вооружения и техники, отправляемых Киеву из запасов Федеральных вооруженных сил и из закупок в секторе промышленности.

В транспортный пакет вошли:

5 гусеничных вездеходов Carrier Warthog (ремонтно-эвакуационная машина);

9 гусеничных вездеходов Carrier Warthog (командная машина);

6 машин для разминирования Wisent 1 с запчастями (ранее 26);

2 мостоукладочные машины Beaver с запчастями (ранее 15);

1 бронированная эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями (ранее 15);

1 инженерная бронированная машина Dachs (ранее 6);

3 машины для охраны границы (ранее 260);

6 топливозаправщиков на шасси Mercedes-Benz Zetros (ранее 24);

20 БМП Marder (ранее 30);

1 гусеничный броневик Carrier Warthog.

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Всего с начала российско-захватнической войны 24 февраля 2022 года Германия предоставила Украине военной помощи на почти 5 миллиардов евро (2023 год) и 1,6 миллиарда евро (2022 год).

Ранее от Бундестага в Украину поступило полтора десятка бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2 на ходовой базе Leopard 1. Теперь будет еще одна такая. Фото с сайта threadreaderapp.com

Кроме того, более 10 тысяч украинских военных прошли военную подготовку в Германии. Расходы на обучение достигли почти 282 миллионов евро.