Правительство Германии сообщило об очередном подарке Украине: для развития потенциала безопасности Берлин направляет Киеву большой транш военной техники и боеприпасов.
Кроме военного снаряжения, боеприпасов, медикаментов, поступит большой пакет боевой и транспортной техники. Сумма нынешнего транша на правительственном сайте Германии не сообщается.
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Германия в четверг, 28 марта, объявила о новых поставках оборудования снаряжения, вооружения и техники, отправляемых Киеву из запасов Федеральных вооруженных сил и из закупок в секторе промышленности.
В транспортный пакет вошли:
- 5 гусеничных вездеходов Carrier Warthog (ремонтно-эвакуационная машина);
- 9 гусеничных вездеходов Carrier Warthog (командная машина);
- 6 машин для разминирования Wisent 1 с запчастями (ранее 26);
- 2 мостоукладочные машины Beaver с запчастями (ранее 15);
- 1 бронированная эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями (ранее 15);
- 1 инженерная бронированная машина Dachs (ранее 6);
- 3 машины для охраны границы (ранее 260);
- 6 топливозаправщиков на шасси Mercedes-Benz Zetros (ранее 24);
- 20 БМП Marder (ранее 30);
- 1 гусеничный броневик Carrier Warthog.
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Всего с начала российско-захватнической войны 24 февраля 2022 года Германия предоставила Украине военной помощи на почти 5 миллиардов евро (2023 год) и 1,6 миллиарда евро (2022 год).
Ранее от Бундестага в Украину поступило полтора десятка бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2 на ходовой базе Leopard 1. Теперь будет еще одна такая. Фото с сайта threadreaderapp.com
Кроме того, более 10 тысяч украинских военных прошли военную подготовку в Германии. Расходы на обучение достигли почти 282 миллионов евро.