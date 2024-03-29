Уряд Німеччини сповістив про черговий дарунок Україні: для розбудови потенціалу безпеки Берлін надсилає Києву великий транш військової техніки та боєприпасів.

Окрім військового спорядження, боєприпасів, медикаментів, надійде великий пакет бойової і транспортної техніки. Сума нинішнього траншу на урядовому сайті Німеччини не сповіщається.

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Німеччина в четвер, 28 березня, оголосила про постачання обладнання спорядження, озброєння і техніки, що відправляється Києву із запасів Федеральних збройних сил і з закупок у секторі промисловості.

До транспортного пакета увійшли:

5 гусеничних всюдиходів Carrier Warthog (ремонтно-евакуаційна машина);

9 гусеничних всюдиходів Carrier Warthog (командна машина);

6 машин для розмінування Wisent 1 із запчастинами (раніше 26);

2 мостоукладальні машини Beaver із запчастинами (раніше 15);

1 броньована евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами (раніше 15);

1 інженерна броньована машина Dachs (раніше 6);

3 машини для охорони кордону (раніше 260);

6 паливозаправників на шасі Mercedes-Benz Zetros (раніше 24);

20 БМП Marder (раніше 30);

1 гусеничний броньовик Carrier Warthog.

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Загалом з початку російсько-загарбницької війни 24 лютого 2022 року Німеччина надала Україні військової допомоги на майже 5 мільярдів євро (2023 рік) і 1,6 мільярда євро (2022 рік).

Раніше від Бундестагу в Україну надійшло півтора десятка броньованих евакуаційних машин Bergepanzer 2 на ходовій базі Leopard 1. Тепер буде ще одна така. Фото з сайту threadreaderapp.com

Крім того, понад 10 тисяч українських військових пройшли військовий вишкіл у Німеччині. Витрати на навчання сягнули майже 282 мільйонів євро.