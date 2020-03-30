Здоровье и жизнь сейчас в приоритете.

Ситуация с коронавирусом быстро меняется с каждым днем и Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям решило, что Североамериканский автосалон в Детройте должен быть отложен, а помещение выставочного центра переоборудовано в госпиталь для больных COVID-19.

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По данным государственных органов США, в Детройте зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом, среди всех городов штата Мичиган – 1 377 инфицированных. В целом, в штате Мичиган зарегистрированы 4 650 случаев заражения COVID-19, 111 смертельных случаев.

“Здоровье и благосостояние граждан Детройта и Мичигана являются первостепенными сегодня. Центр TCF является идеальным местом для выполнения этой важной функции в это критическое и беспрецедентное время”, – сказано в официальном обращении организаторов NAIAS.

Организаторы автошоу определили новые даты для проведения выставки – она состоится летом следующего года, с 11 по 26 июня. Все билеты, приобретенные на отмененное шоу, можно будет вернуть с полным возмещением стоимости.

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