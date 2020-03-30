Здоров'я та життя зараз в пріоритеті.

Ситуація з коронавірусом швидко змінюється з кожним днем і Федеральне агентство США з надзвичайних ситуацій вирішило, що Північноамериканський автосалон у Детройті повинен бути відкладений, а приміщення виставкового центру переобладнано у шпиталь для хворих з COVID -19.

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За даними державних органів США, у Детройті зафіксована найбільша кількість випадків зараження коронавірусом, серед усіх міст штату Мічиган – 1377 інфікованих. загалом у штаті Мічиган зареєстровано 4650 випадків зараження COVID-19, 111 смертельних випадків.

“Здоров'я та добробут громадян Детройту та Мічигану є першорядними сьогодні. Центр TCF є ідеальним місцем для виконання цієї важливої ​​функції в цей критичний та безпрецедентний час”, – сказано в офіційному зверненні організаторів NAIAS.

Організатори автошоу визначили нові дати для проведення виставки – вона відбудеться влітку наступного року, з 11 по 26 червня. Усі квитки, придбані на скасоване шоу, можна буде повернути з повним відшкодуванням вартості.

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