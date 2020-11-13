Замглавы Департамента патрульной полиции Алексей Белошитский считает, что вопрос сезонной смены шин нужно урегулировать на законодательном уровне.

В преддверии зимы водители делятся на несколько типов: те, кто меняет летние шины на зимние и те, кто считает это необязательным. Первые – зимой управляют автомобилем без лишних усилий, а вторые — нервно сжимают руль всякий раз, как совершают очередной маневр. Или просто не выезжают на дороги. А еще есть водители, которые используют всесезонные шины.

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Большинство водителей осознают важность сезонной замены шин. Поэтому, когда на улице холодает, у них нет хлопот на дороге. Зато те, кто игнорирует эту необходимость имеют больше шансов попасть в ДТП. Ведь маневры не всегда удаются так, как хотелось бы. Особенно, когда снег и гололед.

"К сожалению, по сей день в нашем государстве на законодательном уровне не урегулирован вопрос сезонной замены шин. Существуют требования только относительно их качества. Украина входит в число тех стран, в которых зимние шины не являются обязательными. Карта под заметкой наглядно это демонстрирует. Но сравните украинские зимы и итальянские, испанские или французские. Наш климат существенно отличается и зимой обычно значительно более низкие температуры", – пишет Алексей Белошитский

“Нам стоит перенимать лучший опыт в сфере безопасности дорожного движения. Так, введение на законодательном уровне обязательности замены летней шины на зимнюю, может существенно улучшить ситуацию на дорогах Украины в холодный период и уменьшить количество ДТП”, – считает полицейский.

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Что правда практическая реализация плана Алексея Белошитского вызывает много вопросов. Во-первых, существуют всесезонные шины – как быть с ними? Во-вторых, чтобы штрафовать водителей, каждый полицейский должен быть экспертом и уметь отличить зимнюю, летнюю или всесезонную шину. Ну и наконец не появится ли у полиции новая причина для остановки: проверка сезонности шин?