Заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький вважає, що питання сезонної зміни шин потрібно врегулювати на законодавчому рівні.

Напередодні зими водії поділяються на декілька типів: ті, хто змінює літні шини на зимові й ті, хто вважає це не обов’язковим. Перші — взимку керують автомобілем без зайвих зусиль, а другі — нервово стискають кермо щоразу, як здійснюють черговий маневр. Або просто не виїздлять на дороги. А ще є водії, які використовують всесезонні шини.

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Більшість водіїв усвідомлюють важливість сезонної заміни шин. Тож, коли надворі холоднішає, вони не мають клопоту на дорозі. Натомість ті, хто ігнорує цю необхідність мають більше шансів втрапити в ДТП. Адже маневри не завжди вдаються так, як хотілось би. Особливо, коли сніг та ожеледь.

«На жаль, донині в нашій державі на законодавчому рівні не врегульовано питання сезонної заміни шин. Існують вимоги лише щодо їхньої якості. Україна входить до числа тих країн, в яких зимові шини не є обов’язковими. Карта під дописом наочно це демонструє. Але порівняйте українські зими та італійські, іспанські чи французькі. Наш клімат суттєво відрізняється й зими зазвичай мають значно нижчі температури», - пише Олексій Білошицький

«Нам варто переймати найкращий досвід у сфері безпеки дорожнього руху. Тож, введення на законодавчому рівні обов’язковості заміни літньої шини на зимову, може суттєво покращити ситуацію на дорогах України в холодний період та зменшити кількість ДТП», - вважає поліцейський.

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Що правда практична реалізація плану Олексія Білошицького викликає багато питань. По-перше існують всесезонні шини – як бути з ними? По-друге, щоб штрафувати водіїв, кожен поліцейський має бути експертом і вміти відрізнити зимню, літню або всесезонну шину. Ну і нарешті чи не з’явиться у поліції нова причина для зупинки: перевірка сезонності шин?