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В полиции напомнили, как ездить в туман

В столице густой туман. Именно поэтому полиция обращается к участникам дорожного движения, чтобы напомнить основные правила поведения, которые помогают уменьшить количество аварий на дорогах
Как ездить в туман: советы от полиции - Auto24
Евгений Гудущан
logo31 марта, 11:50
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Во время тумана значительно усложняется движение – ограниченная видимость в сочетании с влажным дорожным покрытием заставляют водителей быть более осмотрительными и осторожными.

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В патрульной полиции Киева напомнили правила поведения на дороге во время тумана:

Водители:

  • убедитесь в технической исправности транспортного средства;
  • выбирайте безопасную скорость движения автомобиля;
  • откажитесь от рискованных маневров;
  • увеличивайте дистанцию между автомобилями;
  • пользуйтесь средствами пассивной безопасности;
  • во время остановки обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.

Пешеходы:

  • переходите дорогу только в определенных местах и на разрешенный сигнал светофора;
  • не выбегайте на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности;
  • выделите себя, надев световозвращающие элементы.

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