В полиции напомнили, как ездить в туман

Во время тумана значительно усложняется движение – ограниченная видимость в сочетании с влажным дорожным покрытием заставляют водителей быть более осмотрительными и осторожными.

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В патрульной полиции Киева напомнили правила поведения на дороге во время тумана:

Водители:

убедитесь в технической исправности транспортного средства;

выбирайте безопасную скорость движения автомобиля;

откажитесь от рискованных маневров;

увеличивайте дистанцию между автомобилями;

пользуйтесь средствами пассивной безопасности;

во время остановки обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.

Пешеходы:

переходите дорогу только в определенных местах и на разрешенный сигнал светофора;

не выбегайте на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности;

выделите себя, надев световозвращающие элементы.

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