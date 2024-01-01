В полиции напомнили, как ездить в туман

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Во время тумана значительно усложняется движение – ограниченная видимость в сочетании с влажным дорожным покрытием заставляют водителей быть более осмотрительными и осторожными.
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В патрульной полиции Киева напомнили правила поведения на дороге во время тумана:
Водители:
- убедитесь в технической исправности транспортного средства;
- выбирайте безопасную скорость движения автомобиля;
- откажитесь от рискованных маневров;
- увеличивайте дистанцию между автомобилями;
- пользуйтесь средствами пассивной безопасности;
- во время остановки обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.
Пешеходы:
- переходите дорогу только в определенных местах и на разрешенный сигнал светофора;
- не выбегайте на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности;
- выделите себя, надев световозвращающие элементы.
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