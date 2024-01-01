У поліції нагадали, як їздити в туман

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Під час туману значно ускладнюється рух – обмежена видимість разом з вологим дорожнім покриттям змушують водіїв бути обачнішими та обережнішими.
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У патрульній поліції Києва нагадали правила поведінки на дорозі під час туману:
Водії:
- переконайтеся у технічній справності транспортного засобу;
- обирайте безпечну швидкість руху автомобіля;
- відмовтеся від ризикованих маневрувань;
- збільшуйте дистанцію між автомобілями;
- користуйтеся засобами пасивної безпеки;
- під час зупинки обов‘язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію.
Пішоходи:
- переходьте дорогу лише у визначених місцях та на дозволений сигнал світлофора;
- не вибігайте на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки;
- виділіть себе, одягнувши світлоповертаючі елементи.
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