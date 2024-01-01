У поліції нагадали, як їздити в туман

Під час туману значно ускладнюється рух – обмежена видимість разом з вологим дорожнім покриттям змушують водіїв бути обачнішими та обережнішими.

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У патрульній поліції Києва нагадали правила поведінки на дорозі під час туману:

Водії:

переконайтеся у технічній справності транспортного засобу;

обирайте безпечну швидкість руху автомобіля;

відмовтеся від ризикованих маневрувань;

збільшуйте дистанцію між автомобілями;

користуйтеся засобами пасивної безпеки;

під час зупинки обов‘язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію.

Пішоходи:

переходьте дорогу лише у визначених місцях та на дозволений сигнал світлофора;

не вибігайте на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки;

виділіть себе, одягнувши світлоповертаючі елементи.

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