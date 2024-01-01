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У поліції нагадали, як їздити в туман

В столиці густий туман. Саме тому поліція звертається до учасників дорожнього руху, аби нагадати основні правила поведінки, які допомагають зменшити кількість аварій на дорогах
Як їздити в туман: поради від поліції - Auto24
Євген Гудущан
logo31 березня, 11:50
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Під час туману значно ускладнюється рух – обмежена видимість разом з вологим дорожнім покриттям змушують водіїв бути обачнішими та обережнішими.

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У патрульній поліції Києва нагадали правила поведінки на дорозі під час туману:

Водії:

  • переконайтеся у технічній справності транспортного засобу;
  • обирайте безпечну швидкість руху автомобіля;
  • відмовтеся від ризикованих маневрувань;
  • збільшуйте дистанцію між автомобілями;
  • користуйтеся засобами пасивної безпеки;
  • під час зупинки обов‘язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію.

Пішоходи:

  • переходьте дорогу лише у визначених місцях та на дозволений сигнал світлофора;
  • не вибігайте на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки;
  • виділіть себе, одягнувши світлоповертаючі елементи.

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