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В полиции назвали главные причины ДТП в 2024 году

Статистика по ДТП остается впечатляющей. За три квартала текущего года на дорогах погибло более двух с половиной тысяч человек.
Названы главные причины ДТП в 2024 году - Auto24

Причины ДТП 2024 года

Евгений Гудущан
logo18 ноября, 13:46
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За десять месяцев 2024 года в Украине зарегистрировано 21 562 аварии с пострадавшими, в результате которых погиб 2 541 человек, а травмы получили 26 959 человек. Такие данные обнародовал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Основные причины ДТП с жертвами и пострадавшими включают:

  • Превышение безопасной скорости, что повлекло 8 567 ДТП (39,7 % случаев);
  • Нарушение правил маневрирования - 4 911 ДТП (22,8 %);
  • Пренебрежение правилами проезда перекрестков - 2 086 ДТП (9,7%);
  • Нарушение правил пешеходных переходов - 1 481 ДТП (6,9 %);
  • Несоблюдение безопасной дистанции - 1 183 ДТП (5,5 %).

#Безопасность дорожного движения #ДТП #Новости #Полиция #Автособытие