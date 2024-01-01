В полиции назвали главные причины ДТП в 2024 году

За десять месяцев 2024 года в Украине зарегистрировано 21 562 аварии с пострадавшими, в результате которых погиб 2 541 человек, а травмы получили 26 959 человек. Такие данные обнародовал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Основные причины ДТП с жертвами и пострадавшими включают: