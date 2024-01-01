У поліції назвали головні причини ДТП, що стались у 2024 році

Причини ДТП 2024 року
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За десять місяців 2024 року в Україні зареєстровано 21 562 аварії з постраждалими, у результаті яких загинула 2 541 особа, а травми отримали 26 959 людей. Такі данні оприлюднив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
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Основні причини ДТП із жертвами та постраждалими включають:
- Перевищення безпечної швидкості, що спричинило 8 567 ДТП (39,7 % випадків);
- Порушення правил маневрування — 4 911 ДТП (22,8 %);
- Нехтування правилами проїзду перехресть — 2 086 ДТП (9,7 %);
- Порушення правил пішохідних переходів — 1 481 ДТП (6,9 %);
- Недотримання безпечної дистанції — 1 183 ДТП (5,5 %).