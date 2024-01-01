В Польше нашли похищенные в Германии рефрижераторы

Нашли их в Миньском уезде Мазовецкого воеводства во время расследования дела о краже двух рефрижераторных полуприцепов в Германии.

В ходе расследования, пишет policja.pl, были проведены оперативные мероприятия, приведшие правоохранителей в автомастерскую. На ее территории следователи нашли оба похищенных прицепа, общая стоимость которых оценена в сумму более 164 тыс. евро. Местного жителя арестовали.

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Также здесь задержан тягач DAF, который, по мнению следствия, был использован для совершения преступления. Увидели и полуприцеп Krone, vin-номер которого не совпадал с прикрепленным номерным знаком.

Похищенные рефрижераторы воры готовили на продажу, но vin-номер перебить не успели. Фото: minsk.policja.gov.pl

В тот же день в нескольких километрах от этого места на автостоянке работники полиции задержали двух мужчин, связанных с этим делом. Там же были задержаны тягач Volvo и легковой автомобиль Audi, которые также могли быть использованы в преступлении.

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Собранные доказательства позволили выдвинуть обвинения в краже 47-летнему жителю Миньского повета, 30-летнему литовцу и 27-летнему белорусу.

По представлению прокуратуры суд применил ко всем задержанным меру пресечения в виде временного ареста (см. видео внизу). О дальнейшей судьбе похищенных и найденных транспортных средств, ничего не сообщается. Очевидно, они пока остаются как вещественные доказательства преступления.