У Польщі знайшли викрадені в Німеччині рефрижератори

Знайшли їх у Міньському повіті Мазовецького воєводства під час розслідування справи про крадіжку двох рефрижераторних напівпричепів в Німеччині.

У ході розслідування, пише policja.pl, були проведені оперативні заходи, що привели правоохоронців в автомайстерню. На її території слідчі знайшли обидва викрадені причепи, загальна вартість яких оцінена у суму понад 164 тис. євро. Місцевого жителя арештували.

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Також тут затриманий тягач DAF, який, на думку слідства, був використаний для скоєння злочину. Побачили й напівпричіп Krone, vin-номер якого не збігався з прикріпленим номерним знаком.

Викрадені рефрижератори крадії готували на продаж, але vin-номер перебити не встигли. Фото: minsk.policja.gov.pl

Того ж дня за кілька кілометрів від цього місця на автостоянці працівники поліції затримали двох чоловіків, пов'язаних з цією справою. Там же були затримані тягач Volvo і легковий автомобіль Audi, які також могли бути використані у злочині.

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Зібрані докази дозволили висунути звинувачення у крадіжці 47-річному мешканцю Міньського повіту, 30-річному литовцю і 27-річному білорусу.

За поданням прокуратури суд застосував до всіх затриманих запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту (див. відео внизу). Щодо подальшої долі викрадених та знайдених транспортних засобів, нічого не повідомляється. Вочевидь, вони поки що залишаються як речові докази злочину.