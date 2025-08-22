В Польше устанавливают камеры, измеряющие среднюю скорость на участке: где именно

Автоматический центр мониторинга дорожного движения расширяет сеть секционных систем измерения скорости в Польше. Вдоль дорог будет установлено 43 новые системы, сообщает AutoSwiat.

В Польше начали устанавливать современные камеры контроля скорости. Они измеряют скорость на автомагистралях, причем не мгновенную, а среднюю на каком-то участке.

Местный Центр автоматического мониторинга дорожного движения (CANARD) объявил, что до начала 2025 года будет развернуто 43 новые установки для мониторинга водителей.

Новые устройства Unicam Velocity 4 предназначены не только для измерения средней скорости транспортных средств, но и для записи подробных данных о месте и времени измерения, длины контролируемого участка и соответствующего ограничения скорости. Представители CANARD отмечают, что камеры адаптированы для работы в сложных условиях освещения, что позволяет получать четкие изображения даже ночью.

Во второй половине августа был обновлен список мест, где водители могут ожидать радарные проверки скорости. Как оказалось, наибольшее количество устройств будет расположено в Мазовийском регионе, но таких мест гораздо больше. Полный список приведен ниже.

Нижняя Силезия

Автострада А4. Развязка Kąty Wrocławskie – развязка Wrocław Południe

Автострада А4. Развязка Krzyżowa – развязка Krzywa

Автострада А8. Перекресток Wrocław Północ – перекресток Wrocław Stadion

Куявско-Поморское воеводство

Скоростная дорога S5. Развязка Прущ – развязка Тшецевец

Люблинское воеводство

Скоростная дорога S17. Развязка Kurów Zachód – развязка Nałęczów

Скоростная дорога S19. Lublin Węglin – Lublin Sławinek

Скоростная дорога S3. Гожув запад – Гожув юг

Лодзинское воеводство

Автомагистраль А1. Развязка юг Пйотрув-Трибунальский – развязка Каменская

Автострада А1. Развязка Радомско – развязка Каменска

Автомагистраль А1. Развязка Кутно – Развязка Пьонтек

Малопольша

Автострада А4. Перекресток Tarnów Centrum – Jawornik

Автострада А4. Развязка Kurdwanów – Wielicka

Мазовецкое воеводство

Автострада А2. Развязка Миньск-Мазовецкий – развязка Янув

Скоростная дорога S2. Развязка Варшава Виланув – развязка Любельская

Скоростная дорога S7. Развязка Tarczyn Południe – развязка Mszczonowska

Скоростная дорога S7. Перекресток Radom Północ – Wolanów

Скоростная дорога S8. Развязка Зеленка – развязка Воламин (Новый Янкув)

Скоростная автомагистраль S8. Надажин

Скоростная дорога S8. Острув Мазовецкий

Скоростная дорога S8. Развязка Опач – развязка Пухалы

Скоростная дорога S17. Гарволин Запад – Гарволин Юг

Опольское воеводство

Автострада А4. Перекресток Opole Zachód – зона отдыха Prószków

Автострада А4. Перекресток Krapkowice – Góra św. Anny зона отдыха

Подляское воеводство

Скоростная автомагистраль S8. Перекресток Колаки – Меженин

Поморское воеводство

Скоростная дорога S6. Развязка Gdańsk Owczarnia – развязка Gdańsk Lotnisko

Скоростная дорога S6. Карчемки – Гданьск, Jabłoniowa Street

Скоростная дорога S7. Перекресток Dworek – перекресток Nowy Dwór Gdański

Силезия

Автомагистраль А1. Развязка Забже Северная - Развязка Забже Запад

Автомагистраль А1. Развязка Южная Ченстохова – Развязка Возники

Автомагистраль А1. Район Бродово – перекресток Миканув

Свентокшиске

Скоростная дорога S7. Развязка Каетанув – Кельце Полноц

Варминско-Мазурское

Скоростная дорога S7. Развязка Rączki – развязка Nidzica Południa

Скоростная дорога S7. Перекресток Pasłęk Północ – перекресток Marzewo

Скоростная дорога S7. Рыхново – Ольштынек

Скоростная дорога S51. Olsztyn Południe – Stawiguda разъезд

Великопольское

Автострада А2. Развязка Koło – перекресток Dąbie

Скоростная дорога S5. Развязка Познань Zachód – развязка Stęszew

Западнопоморское воеводство

Автострада А6. Перекресток Dąbie – Rzęśnica

Скоростная дорога S3. Парловко – Бжозово

Скоростная автомагистраль S6. Колобжег

Скоростная автомагистраль S6. Перекресток Борковице – Старое Белице

Новые секционные системы измерения скорости призваны стать эффективным инструментом в борьбе с водителями, которые превышают скорость. CANARD отмечает, что благодаря использованию усовершенствованных камер можно будет фиксировать нарушения даже ночью и при сложных погодных условиях.