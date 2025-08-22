Укр
В Польше устанавливают камеры, измеряющие среднюю скорость на участке: где именно

Опубликованы места установки систем камер, которые днем и ночью измеряют превышение скорости на определенных участках.
Новые места для измерения скорости появились в Польше - Auto24

Самый длинный участок измерения скорости

Автоматический центр мониторинга дорожного движения расширяет сеть секционных систем измерения скорости в Польше. Вдоль дорог будет установлено 43 новые системы, сообщает AutoSwiat.

В Польше начали устанавливать современные камеры контроля скорости. Они измеряют скорость на автомагистралях, причем не мгновенную, а среднюю на каком-то участке.

Местный Центр автоматического мониторинга дорожного движения (CANARD) объявил, что до начала 2025 года будет развернуто 43 новые установки для мониторинга водителей.

Новые устройства Unicam Velocity 4 предназначены не только для измерения средней скорости транспортных средств, но и для записи подробных данных о месте и времени измерения, длины контролируемого участка и соответствующего ограничения скорости. Представители CANARD отмечают, что камеры адаптированы для работы в сложных условиях освещения, что позволяет получать четкие изображения даже ночью.

Во второй половине августа был обновлен список мест, где водители могут ожидать радарные проверки скорости. Как оказалось, наибольшее количество устройств будет расположено в Мазовийском регионе, но таких мест гораздо больше. Полный список приведен ниже.

Нижняя Силезия

  • Автострада А4. Развязка Kąty Wrocławskie – развязка Wrocław Południe
  • Автострада А4. Развязка Krzyżowa – развязка Krzywa
  • Автострада А8. Перекресток Wrocław Północ – перекресток Wrocław Stadion

Куявско-Поморское воеводство

  • Скоростная дорога S5. Развязка Прущ – развязка Тшецевец

Люблинское воеводство

  • Скоростная дорога S17. Развязка Kurów Zachód – развязка Nałęczów
  • Скоростная дорога S19. Lublin Węglin – Lublin Sławinek
  • Скоростная дорога S3. Гожув запад – Гожув юг

Лодзинское воеводство

  • Автомагистраль А1. Развязка юг Пйотрув-Трибунальский – развязка Каменская
  • Автострада А1. Развязка Радомско – развязка Каменска
  • Автомагистраль А1. Развязка Кутно – Развязка Пьонтек

Малопольша

  • Автострада А4. Перекресток Tarnów Centrum – Jawornik
  • Автострада А4. Развязка Kurdwanów – Wielicka

Мазовецкое воеводство

  • Автострада А2. Развязка Миньск-Мазовецкий – развязка Янув
  • Скоростная дорога S2. Развязка Варшава Виланув – развязка Любельская
  • Скоростная дорога S7. Развязка Tarczyn Południe – развязка Mszczonowska
  • Скоростная дорога S7. Перекресток Radom Północ – Wolanów
  • Скоростная дорога S8. Развязка Зеленка – развязка Воламин (Новый Янкув)
  • Скоростная автомагистраль S8. Надажин
  • Скоростная дорога S8. Острув Мазовецкий
  • Скоростная дорога S8. Развязка Опач – развязка Пухалы
  • Скоростная дорога S17. Гарволин Запад – Гарволин Юг

Опольское воеводство

  • Автострада А4. Перекресток Opole Zachód – зона отдыха Prószków
  • Автострада А4. Перекресток Krapkowice – Góra św. Anny зона отдыха

Подляское воеводство

  • Скоростная автомагистраль S8. Перекресток Колаки – Меженин

Поморское воеводство

  • Скоростная дорога S6. Развязка Gdańsk Owczarnia – развязка Gdańsk Lotnisko
  • Скоростная дорога S6. Карчемки – Гданьск, Jabłoniowa Street
  • Скоростная дорога S7. Перекресток Dworek – перекресток Nowy Dwór Gdański

Силезия

  • Автомагистраль А1. Развязка Забже Северная - Развязка Забже Запад
  • Автомагистраль А1. Развязка Южная Ченстохова – Развязка Возники
  • Автомагистраль А1. Район Бродово – перекресток Миканув

Свентокшиске

  • Скоростная дорога S7. Развязка Каетанув – Кельце Полноц

Варминско-Мазурское

  • Скоростная дорога S7. Развязка Rączki – развязка Nidzica Południa
  • Скоростная дорога S7. Перекресток Pasłęk Północ – перекресток Marzewo
  • Скоростная дорога S7. Рыхново – Ольштынек
  • Скоростная дорога S51. Olsztyn Południe – Stawiguda разъезд

Великопольское

  • Автострада А2. Развязка Koło – перекресток Dąbie
  • Скоростная дорога S5. Развязка Познань Zachód – развязка Stęszew

Западнопоморское воеводство

  • Автострада А6. Перекресток Dąbie – Rzęśnica
  • Скоростная дорога S3. Парловко – Бжозово
  • Скоростная автомагистраль S6. Колобжег
  • Скоростная автомагистраль S6. Перекресток Борковице – Старое Белице

Новые секционные системы измерения скорости призваны стать эффективным инструментом в борьбе с водителями, которые превышают скорость. CANARD отмечает, что благодаря использованию усовершенствованных камер можно будет фиксировать нарушения даже ночью и при сложных погодных условиях.

