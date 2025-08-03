В Польше можно будет зарегистрировать авто онлайн

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Ожидается упрощение процедур регистрации авто и уменьшение формальных обязательств
Новый закон предусматривает не только онлайн-регистрации автомобилей, но и отмену требования легализации номерных знаков и выделение больше времени на оформление документов.
Поправки предусматривают оцифровку процесса регистрации транспортных средств и упрощение административных процедур.
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Как пишет portalsamorzadowy.pl, водители ждали изменений восемь лет. Наконец законопроект об упрощении Закона о дорожном движении подан в Сейм и новые правила могут вступить в силу уже в этом году.
Регистрация через интернет
Одно из ключевых нововведений – возможность зарегистрировать автомобиль онлайн. Это можно будет сделать через сервис, который предоставляет министерство цифровизации.
Кто не имеет profilu zaufanego или электронной подписи, сможет подать заявление через старосту в электронном виде. Это решение направлено на сокращение бумажного документооборота и упрощение процедуры.
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Номер с номером будет содержательным
Если при покупке авто владелец хочет оставить текущие номерные знаки, больше не нужно будет их легализовать. Достаточно подать заявление, что номера читаются и пломба на месте.
Если заявление не подано или номера не соответствуют требованиям, учреждение выдаст новый комплект с пломбой.
Бумажные справки уходят в прошлое
Данные о техосмотрах уже хранятся в базе CEPiK, но водители все еще должны приносить бумажные справки. Новый закон уберет это требование – сотрудник проверит информацию в системе самостоятельно.
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Фаркоп – без повторного техосмотра
Сегодня для установки фаркопа требуется дополнительный техосмотр. После изменений, если данные о фаркопе уже есть в документах омологации, проходить осмотр и приносить справку не придется.
Проверка пробега из баз ЕС
Польские органы смогут получать данные о пробеге автомобилей из других стран ЕС – в том числе последних техосмотров. Это позволит бороться со "скрученным" пробегом при продаже машин.
В ответ на это страны ЕС получат доступ к базе CEP, что сделает рынок авто более прозрачным по всей Европе.
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Больше времени на регистрацию унаследованных авто
Сейчас зарегистрировать автомобиль, полученный в наследство, нужно за 30 дней. Новый закон увеличит этот срок до 60 дней – с момента вступления в силу судебного решения или акта о наследовании.
Также уточняются сроки в других ситуациях, например, если авто было временно снято с учета или продано до завершения текущего срока регистрации.
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Временная регистрация станет более доступной
Временную регистрацию теперь можно будет оформить быстрее. Это касается и иностранцев, которые купили автомобиль в Польше – они смогут зарегистрировать его временно по месту покупки.
Власти также освободят от обязанности предоставлять регистрационное свидетельство, если авто переходит в их собственность.
Возвращение временных номеров упростится
Вернуть временные номера после окончания регистрации станет легче – особенно если автомобиль перевозится с места покупки по территории Польши.
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Суды получат данные быстрее
Суды смогут оперативно получать данные о водителях. Министерство юстиции будет запрашивать информацию из баз CEP и CEK в электронном виде. Это ускорит уголовные и административные процессы.
Сколько будет стоить регистрация автомобиля?
Цены на регистрацию в новом проекте закона не меняются.
Сейчас действуют такие тарифы:
- Обычные номерные знаки – 80 zł (891 грн).
- Пломбы (наклейки) – 12,50 zł (139 грн).
- Новый техпаспорт без временного разрешения – 54,50 zł (607 грн).
- Новый техпаспорт с временным разрешением – 73,50 zł (819 грн).
- Индивидуальные номера на авто – 1000 zł (11 149 грн), на мотоцикл - 500 zł (5 573 грн).
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Когда вступят в силу изменения?
Законопроект передан в комиссии Сейма по инфраструктуре и дерегуляции.
После рассмотрения и возможных поправок документ поступит на голосование в Сейм и Сенат. Затем – подпись президента и публикация в Dziennik Ustaw. Если все этапы пройдут по плану, новые правила начнут действовать уже в 2025 году.