У Польщі можна буде зареєструвати авто онлайн

Новий закон передбачає не лише онлайн-реєстрацію автомобілів, але й скасування вимоги легалізації номерних знаків та виділення більше часу на оформлення документів.

Поправки передбачають оцифрування процесу реєстрації транспортних засобів та спрощення адміністративних процедур.

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Як пише portalsamorzadowy.pl, водії чекали на зміни вісім років. Нарешті законопроєкт про спрощення Закону про дорожній рух подано до Сейму і нові правила можуть набути чинності вже цього року.

Реєстрація через інтернет

Одне із ключових нововведень – можливість зареєструвати автомобіль онлайн. Це можна буде зробити через сервіс, який надає міністерство цифровізації.

Хто не має profilu zaufanego або електронного підпису, зможе подати заяву через старосту в електронному вигляді. Це рішення спрямоване на скорочення паперового документообігу та спрощення процедури.

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Номер з номером буде змістовним

Якщо при покупці авто власник хоче залишити поточні номерні знаки, більше не потрібно буде їх легалізувати. Достатньо подати заяву, що номери читаються та пломба на місці.

Якщо заява не подана або номери не відповідають вимогам, установа видасть новий комплект із пломбою.

Паперові довідки йдуть у минуле

Дані про техогляди вже зберігаються в базі CEPiK, але водії все ще мають приносити паперові довідки. Новий закон прибере цю вимогу – співробітник перевірить інформацію в системі самостійно.

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Фаркоп – без повторного техогляду

Сьогодні для встановлення фаркопа потрібний додатковий техогляд. Після змін, якщо дані про фаркоп вже є в документах омологації, проходити огляд та приносити довідку не доведеться.

Перевірка пробігу з баз ЄС

Польські органи зможуть отримувати дані про пробіг автомобілів з інших країн ЄС – у тому числі останніх техоглядів. Це дозволить боротися зі "скрученим" пробігом під час продажу машин.

У відповідь на це країни ЄС отримають доступ до бази CEP, що зробить ринок авто більш прозорим по всій Європі.

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Більше часу на реєстрацію успадкованих авто

Наразі зареєструвати автомобіль, отриманий у спадок, потрібно за 30 днів. Новий закон збільшить цей термін до 60 днів – з моменту набрання чинності судовим рішенням або актом про наслідування.

Також уточнюються терміни в інших ситуаціях, наприклад, якщо авто було тимчасово знято з обліку або продано до завершення поточного терміну реєстрації.

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Тимчасова реєстрація стане доступнішою

Тимчасову реєстрацію тепер можна буде оформити швидше. Це стосується і іноземців, які купили автомобіль у Польщі – вони зможуть зареєструвати його тимчасово за місцем покупки.

Влада також звільнить від обов'язку надавати реєстраційне свідоцтво, якщо авто переходить у їх власність.

Повернення тимчасових номерів спроститься

Повернути тимчасові номери після закінчення реєстрації стане легше – особливо якщо автомобіль перевозиться з місця покупки територією Польщі.

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Суди отримають дані швидше

Суди зможуть оперативніше отримувати дані щодо водіїв. Міністерство юстиції запитуватиме інформацію з баз CEP та CEK в електронному вигляді. Це прискорить кримінальні та адміністративні процеси.

Скільки коштуватиме реєстрація автомобіля?

Ціни на реєстрацію у новому проєкті закону не змінюються.

Нині діють такі тарифи:

Звичайні номерні знаки – 80 zł (891 грн).

Пломби (наклейки) – 12,50 zł (139 грн).

Новий техпаспорт без тимчасового дозволу – 54,50 zł (607 грн).

Новий техпаспорт з тимчасовою роздільною здатністю – 73,50 zł (819 грн).

Індивідуальні номери на авто – 1000 zł (11 149 грн), на мотоцикл - 500 zł (5 573 грн).

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Коли набудуть чинності зміни?

Законопроєкт передано до комісій Сейму з інфраструктури та дерегуляції.

Після розгляду та можливих поправок документ надійде на голосування до Сейму та Сенату. Потім – підпис президента та публікація у Dziennik Ustaw. Якщо всі етапи пройдуть за планом, нові правила почнуть діяти вже у 2025 році.