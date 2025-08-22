У Польщі встановлюють камери, які вимірюють середню швидкість на ділянці: де саме

ФОТО: AutoSwiat|
Найдовша ділянка виміру швидкості
Автоматичний центр моніторингу дорожнього руху розширює мережу секційних систем вимірювання швидкості в Польщі. Вздовж доріг буде встановлено цілих 43 нові системи, повідомляє AutoSwiat.
В Польщі почали встановлювати найсучасніші камери контролю швидкості. Вони вимірюють швидкість на автомагістралях, причому не миттєву, а середню на якійсь ділянці.
Місцевий Центр автоматичного моніторингу дорожнього руху (CANARD) оголосив, що до початку 2025 року буде розгорнуто 43 нові установки для моніторингу водіїв.
Нові пристрої Unicam Velocity 4 призначені не лише для вимірювання середньої швидкості транспортних засобів, але й для запису детальних даних щодо місця та часу вимірювання, довжини контрольованої ділянки та відповідного обмеження швидкості. Представники CANARD наголошують, що камери адаптовані для роботи в складних умовах освітлення, що дозволяє отримувати чіткі зображення навіть вночі.
У другій половині серпня було оновлено список місць, де водії можуть очікувати радарні перевірки швидкості. Як виявилося, найбільша кількість пристроїв буде розташована в Мазовійському регіоні, але таких місць набагато більше. Повний список наведено нижче.
Нижня Сілезія
- Автострада А4. Розв'язка Kąty Wrocławskie – розв'язка Wrocław Południe
- Автострада А4. Розв'язка Krzyżowa – розв'язка Krzywa
- Автострада А8. Перехрестя Wrocław Północ – перехрестя Wrocław Stadion
Куявсько-Поморське воєводство
- Швидкісна дорога S5. Розв'язка Прущ – розв'язка Тшецевець
Люблінське воєводство
- Швидкісна дорога S17. Розв'язка Kurów Zachód – розв'язка Nałęczów
- Швидка дорога S19. Lublin Węglin – Lublin Sławinek
- Швидкісна дорога S3. Гожув захід – Гожув південь
Лодзьке воєводство
- Автомагістраль А1. Розв'язка південь Пйотрув-Трибунальський – розв'язка Кам'єнська
- Автострада А1. Розв'язка Радомсько – розв'язка Кам'єнська
- Автомагістраль А1. Розв'язка Кутно – Розв'язка Пьонтек
Малопольща
- Автострада А4. Перехрестя Tarnów Centrum – Jawornik
- Автострада А4. Розв'язка Kurdwanów – Wielicka
Мазовецьке воєводство
- Автострада А2. Розв'язка Міньськ-Мазовецький – розв'язка Янув
- Швидкісна дорога S2. Розв'язка Варшава Віланув – розв'язка Любельська
- Швидкісна дорога S7. Розв'язка Tarczyn Południe – розв'язка Mszczonowska
- Швидкісна дорога S7. Перехрестя Radom Północ – Wolanów
- Швидкісна дорога S8. Розв'язка Зеленка – розв'язка Воломін (Новий Янкув)
- Швидкісна автомагістраль S8. Надажин
- Швидкісна дорога S8. Острув Мазовецька
- Швидкісна дорога S8. Розв'язка Опач – розв'язка Пухали
- Швидкісна дорога S17. Гарволін Захід – Гарволін Південь
Опольське воєводство
- Автострада А4. Перехрестя Opole Zachód – зона відпочинку Prószków
- Автострада А4. Перехрестя Krapkowice – Góra św. Anny зона відпочинку
Підляське воєводство
- Швидкісна автомагістраль S8. Перехрестя Колаки – Меженін
Поморське воєводство
- Швидкісна дорога S6. Розв'язка Gdańsk Owczarnia – розв'язка Gdańsk Lotnisko
- Швидкісна дорога S6. Karczemki – Gdańsk, Jabłoniowa Street
- Швидкісна дорога S7. Перехрестя Dworek – перехрестя Nowy Dwór Gdański
Сілезія
- Автомагістраль А1. Розв'язка Забже Північна - Розв'язка Забже Захід
- Автомагістраль А1. Розв'язка Південна Ченстохова – Розв'язка Возники
- Автомагістраль А1. Район Бродове – перехрестя Миканув
Свентокшиське
- Швидкісна дорога S7. Розв'язка Каєтанув – Кельце Півноц
Вармінсько-Мазурське
- Швидкісна дорога S7. Розв'язка Rączki – розв'язка Nidzica Południa
- Швидкісна дорога S7. Перехрестя Pasłęk Północ – перехрестя Marzewo
- Швидка дорога S7. Рихново – Ольштинек
- Швидкісна дорога S51. Olsztyn Południe – Stawiguda роз’їзд
Великопольське
- Автострада А2. Розв'язка Koło – перехрестя Dąbie
- Швидкісна дорога S5. Розв'язка Познань Zachód – розв'язка Stęszew
Західнопоморське воєводство
- Автострада А6. Перехрестя Dąbie – Rzęśnica
- Швидкісна дорога S3. Парловко – Бжозово
- Швидкісна автомагістраль S6. Колобжег
- Швидкісна автомагістраль S6. Перехрестя Борковіце – Старе Бєліце
Нові секційні системи вимірювання швидкості покликані стати ефективним інструментом у боротьбі з водіями, які перевищують швидкість. CANARD наголошує, що завдяки використанню вдосконалених камер можна буде фіксувати порушення навіть уночі та за складних погодних умов.