У Польщі встановлюють камери, які вимірюють середню швидкість на ділянці: де саме

Автоматичний центр моніторингу дорожнього руху розширює мережу секційних систем вимірювання швидкості в Польщі. Вздовж доріг буде встановлено цілих 43 нові системи, повідомляє AutoSwiat.

До речі у Польщі не варто переходити вулицю з телефоном в руці

В Польщі почали встановлювати найсучасніші камери контролю швидкості. Вони вимірюють швидкість на автомагістралях, причому не миттєву, а середню на якійсь ділянці.

Місцевий Центр автоматичного моніторингу дорожнього руху (CANARD) оголосив, що до початку 2025 року буде розгорнуто 43 нові установки для моніторингу водіїв.

Нові пристрої Unicam Velocity 4 призначені не лише для вимірювання середньої швидкості транспортних засобів, але й для запису детальних даних щодо місця та часу вимірювання, довжини контрольованої ділянки та відповідного обмеження швидкості. Представники CANARD наголошують, що камери адаптовані для роботи в складних умовах освітлення, що дозволяє отримувати чіткі зображення навіть вночі.

Також цікаво у Польщі можна буде зареєструвати авто онлайн

У другій половині серпня було оновлено список місць, де водії можуть очікувати радарні перевірки швидкості. Як виявилося, найбільша кількість пристроїв буде розташована в Мазовійському регіоні, але таких місць набагато більше. Повний список наведено нижче.

Нижня Сілезія

Автострада А4. Розв'язка Kąty Wrocławskie – розв'язка Wrocław Południe

Автострада А4. Розв'язка Krzyżowa – розв'язка Krzywa

Автострада А8. Перехрестя Wrocław Północ – перехрестя Wrocław Stadion

Куявсько-Поморське воєводство

Швидкісна дорога S5. Розв'язка Прущ – розв'язка Тшецевець

Люблінське воєводство

Швидкісна дорога S17. Розв'язка Kurów Zachód – розв'язка Nałęczów

Швидка дорога S19. Lublin Węglin – Lublin Sławinek

Швидкісна дорога S3. Гожув захід – Гожув південь

Лодзьке воєводство

Автомагістраль А1. Розв'язка південь Пйотрув-Трибунальський – розв'язка Кам'єнська

Автострада А1. Розв'язка Радомсько – розв'язка Кам'єнська

Автомагістраль А1. Розв'язка Кутно – Розв'язка Пьонтек

Малопольща

Автострада А4. Перехрестя Tarnów Centrum – Jawornik

Автострада А4. Розв'язка Kurdwanów – Wielicka

Мазовецьке воєводство

Автострада А2. Розв'язка Міньськ-Мазовецький – розв'язка Янув

Швидкісна дорога S2. Розв'язка Варшава Віланув – розв'язка Любельська

Швидкісна дорога S7. Розв'язка Tarczyn Południe – розв'язка Mszczonowska

Швидкісна дорога S7. Перехрестя Radom Północ – Wolanów

Швидкісна дорога S8. Розв'язка Зеленка – розв'язка Воломін (Новий Янкув)

Швидкісна автомагістраль S8. Надажин

Швидкісна дорога S8. Острув Мазовецька

Швидкісна дорога S8. Розв'язка Опач – розв'язка Пухали

Швидкісна дорога S17. Гарволін Захід – Гарволін Південь

Опольське воєводство

Автострада А4. Перехрестя Opole Zachód – зона відпочинку Prószków

Автострада А4. Перехрестя Krapkowice – Góra św. Anny зона відпочинку

Підляське воєводство

Швидкісна автомагістраль S8. Перехрестя Колаки – Меженін

Поморське воєводство

Швидкісна дорога S6. Розв'язка Gdańsk Owczarnia – розв'язка Gdańsk Lotnisko

Швидкісна дорога S6. Karczemki – Gdańsk, Jabłoniowa Street

Швидкісна дорога S7. Перехрестя Dworek – перехрестя Nowy Dwór Gdański

Сілезія

Автомагістраль А1. Розв'язка Забже Північна - Розв'язка Забже Захід

Автомагістраль А1. Розв'язка Південна Ченстохова – Розв'язка Возники

Автомагістраль А1. Район Бродове – перехрестя Миканув

Свентокшиське

Швидкісна дорога S7. Розв'язка Каєтанув – Кельце Півноц

Вармінсько-Мазурське

Швидкісна дорога S7. Розв'язка Rączki – розв'язка Nidzica Południa

Швидкісна дорога S7. Перехрестя Pasłęk Północ – перехрестя Marzewo

Швидка дорога S7. Рихново – Ольштинек

Швидкісна дорога S51. Olsztyn Południe – Stawiguda роз’їзд

Великопольське

Автострада А2. Розв'язка Koło – перехрестя Dąbie

Швидкісна дорога S5. Розв'язка Познань Zachód – розв'язка Stęszew

Західнопоморське воєводство

Автострада А6. Перехрестя Dąbie – Rzęśnica

Швидкісна дорога S3. Парловко – Бжозово

Швидкісна автомагістраль S6. Колобжег

Швидкісна автомагістраль S6. Перехрестя Борковіце – Старе Бєліце

Нові секційні системи вимірювання швидкості покликані стати ефективним інструментом у боротьбі з водіями, які перевищують швидкість. CANARD наголошує, що завдяки використанню вдосконалених камер можна буде фіксувати порушення навіть уночі та за складних погодних умов.