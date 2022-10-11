Плавающие вездеходы на колесах низкого давления "Торнадо" предназначены для перевозки пассажиров и грузов по любой территории.

В Полтаве открылось уникальное для областного центра производство колесных вездеходов. Сложное военное время не помешало ООО "Завод вездеходов Торнадо" начать производство продукции. Пока что собрано только две единицы этой техники.

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Тип привода – полный. Может оснащаться прицепом или ковшом, с использованием которых может использоваться для работы в секторе сельскохозяйственного производства (агролаборатории, тягач для опрыскивателей, разбрасывателей и другого навесного оборудования), ГСЧС, нефтегазовой отрасли.

Технические характеристики вездехода Торнадо позволяют ему преодолевать грязь, воду, завалы деревьев и камни высотой до 1 метра. Вездеход Торнадо может пригодиться для охотников, рыбаков, фермеров, служб спасения и всех тех, кому приходится передвигаться по труднопроходимой местности в сложных условиях.

На вездеходе установлен японский двигатель KUBOTA, объемом 2,4 литра. Вездеход Торнадо развивает скорость до 45 км/ч, а расход топлива составляет 4 – 5 литров в час. На вездеходах устанавливается бак на 160 литров, что дает огромный запас хода.

Благодаря минимальному радиусу разворота вездеход Торнадо прекрасно маневрирует между деревьями. "Танковая" система поворота позволяет вездеходу разворачиваться практически на месте.

На вездеходах Торнадо устанавливаются колеса низкого давления высотой 1650 мм и шириной 570 мм, а высота протектора составляет 35 мм. Такие характеристики позволяют легко выходить вездеходу Торнадо на лед из воды и обладать большой плавучестью и проходимостью.

Водоизмещение колеса в сборе с диском составляет 933 литра. Шины позволяют двигать вездеход на воде со скоростью 4 – 6 км/ч. Установлена централизованная система подкачки колес, накачка всех колес происходит за 40 секунд. Также следует отметить, что машина снабжена клиренсом, размер которого составляет 600 мм. За счет этого вездеход неуязвим для любых дорог.

Грузоподъемность вездехода Торнадо – до 1000 кг. Кроме водителя, вездеход может перевозить 7 человек и дополнительно 500 кг груза. В кабине вездехода предусмотрено 3 спальных места.