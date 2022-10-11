Плаваючі всюдиходи на колесах низького тиску "Торнадо" призначені для перевезення пасажирів та вантажів по будь-який місцевості.

У Полтаві відкрилося унікальне для обласного центру виробництво колісних всюдиходів. Складні воєнні часи не завадили ТОВ "Завод всюдиходів Торнадо" розпочати виробництво продукції. Поки що зібрано лише дві одиниці цієї техніки.

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Тип приводу повний. Може оснащуватись причепом або ковшем, з використанням яких може використовуватись для роботи у секторі сільськогосподарського виробництва (агролабораторії, тягач до обприскувачів, розкидачів та іншого навісного обладнання), ДСНС, нафтогазовій галузі.

Технічні характеристики всюдихода Торнадо дозволяють йому долати бруд, воду, завали дерев та каміння заввишки до 1 метра. Всюдихід Торнадо може стати у нагоді для мисливців, рибалок, фермерів, служб порятунку і всіх тих, кому доводиться пересуватися важкопрохідною місцевістю в складних умовах.

На всюдиході встановлений японський двигун KUBOTA, об'ємом 2,4 літри. Всюдихід Торнадо розвиває швидкість до 45 км/год., а витрати палива складають 4-5 літри на годину. На всюдиходи встановлюється бак на 160 літрів, що дає величезний запас ходу.

Завдяки мінімальному радіусу розвороту всюдихід Торнадо чудово маневрує між деревами. "Танкова" система повороту дозволяє всюдиходу розвертатися практично на місці.

На всюдиходи Торнадо встановлюються колеса низького тиску висотою 1650 мм і шириною 570 мм, а висота протектора становить 35 мм. Такі характеристики дозволяють легко виходити всюдиходу Торнадо на лід з води і мати велику плавучість і прохідність.

Водотоннажність колеса в зборі з диском становить 933 літри. Шини дозволяють рухати всюдихід на воді зі швидкістю 4-6 км/год. Встановлено централізовану систему підкачування коліс, накачування всіх коліс відбувається за 40 секунд. Також варто відзначити, що машина забезпечена кліренсом, розмір якого становить 600 мм. За рахунок цього всюдихід невразливий для будь-яких доріг.

Вантажопідйомність всюдихода Торнадо — до 1000 кг. Крім водія всюдихід може перевозити 7 осіб та додатково 500 кг вантажу. У кабіні всюдихода передбачено 3 спальних місця.