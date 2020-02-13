Гончарук жестко ответил на требования дальнобойщиков под Кабмином. Перевозчиков предупредили, что никто не будет отменять инновационные электронные системы.

12 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук предупредил дальнобойщиков, что правительство не будет отказываться от электронной автоматизированной системы выдачи разрешений перевозчикам. Об этом глава Кабмина сообщил во время отчета после дня работы правительства.

Читайте также: Почему полиция не штрафует "евробляхеров"

Среди других вопросов он упомянул о митинге перевозчиков и коснулся некоторых требований, которые они выдвигают. Так, он отметил, что требование увеличить количество квот для перевозки грузов за границу не может быть выполнено только со стороны Украины. Такие разрешения выдает соседняя страна, на территорию которой должны заезжать фуры.

Гончарук отметил, что самая большая проблема с нехваткой квот наблюдается с Польшей. Он сказал, что министр инфраструктуры ведет постоянные переговоры, чтобы увеличить количество таких разрешений, но финальное решение могут принять только совместно правительства обеих стран.

Кроме того, он остановился на требовании дальнобойщиков отменить электронную систему выдачи разрешений для перевозчиков. Глава правительства отметил, что ранее пакет квот передавался определенной ассоциации и ее представители могли распределять разрешения по своему усмотрению. Теперь автоматизированная система уничтожает возможность любых манипуляций и уравнивает всех перевозчиков грузов.

Читайте также: Новые правила регистрации автомобиля с ГБО

"То есть если ты маленький перевозчик, то тебе не нужно идти на поклон к какой-то ассоциации, ты можешь воспользоваться электронным инструментом", – отметил Гончарук. Он добавил, что система еще дорабатывается и, возможно, имеет определенные недостатки, но ее уже никто не будет отменять, а только совершенствовать.