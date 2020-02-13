Гончарук жорстко відповів на вимоги далекобійників під кабміном. Перевізників попередили, що ніхто не буде скасовувати інноваційні електронні системи.

12 лютого прем’єр-міністр України Олексій Гончарук попередив далекобійників, що уряд не буде відмовлятись від електронної автоматизованої системи видачі дозволів перевізникам. Про це очільник Кабміну повідомив під час звіту після дня роботи уряду.

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Серед інших питань він згадав про мітинг перевізників та торкнувся деяких вимог, які вони висувають. Так, він зауважив, що вимога збільшити кількість квот для перевезення вантажів за кордон не може бути виконана тільки з боку України. Такі дозволи видає сусідня країна, на територію якої мають заїздити фури.

Гончарук зауважив, що найбільша проблема із нестачею квот спостерігається з Польщею. Він сказав, що міністр інфраструктури веде постійні переговори, щоб збільшити кількість таких дозволів, але фінальне рішення можуть ухвалити лише спільно уряди обох країн.

Крім того, він зупинився на вимозі далекобійників відмінити електронну систему видачі дозволів для перевізників. Голова уряду зауважив, що раніше пакет квот передавався певній асоціації і її представники могли розподіляти дозволи на власний розсуд. Тепер автоматизована система знищує можливість будь-яких маніпуляцій та урівнює усіх перевізників вантажів.

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"Тобто якщо ти маленький перевізник, то тобі не потрібно іти на поклон до якоїсь асоціації, ти можеш скористатись електронним інструментом", - зазначив Гончарук. Він додав, що система ще допрацьовується і, можливо, має певні недоліки, але її уже ніхто не буде скасовувати, а лише вдосконалювати.